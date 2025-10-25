NSƯT Lê Mai không nhận ra con gái Lê Vi
Gia đình cho biết gần đây sức khỏe NSƯT Lê Mai yếu đi nhiều. Bà không nhận ra khi con gái gọi từ nước ngoài về.
NSƯT Lê Mai nhiều năm qua nghỉ đóng phim, chuyển về sống cùng con gái thứ hai là NSND Lê Khanh ở phố Phan Đình Phùng (Hà Nội). Sống cùng nhà với con gái nhưng NSƯT Lê Mai vẫn có không gian sinh hoạt riêng. Hôm 24/10, con gái út của bà là diễn viên Lê Vi chia sẻ tình trạng sức khỏe của mẹ.
Nghệ sĩ Lê Vi cho biết NSƯT Lê Mai gần đây sức khỏe yếu đi. Bà không nhận ra khi con gái gọi từ nước ngoài về. "Nhìn ánh mắt mẹ ngây ngô như đứa trẻ, tôi chỉ muốn ôm mẹ vỗ về. Mẹ gầy hơn, chậm chạp và mệt mỏi hơn trước nhiều. Những lần về Việt Nam trước, tôi không dám báo ngày về sợ ngày nào mẹ cũng đếm. Lần này báo trước chẳng hiểu mẹ có nhớ mà đếm nữa không. Tự nhủ Tết này về không đi đâu nữa, chỉ ở nhà với mẹ", diễn viên Lê Vi nói.
Khi còn khỏe, NSƯT Lê Mai đều đặn ngày hai buổi ra hàng nước chè ở đầu ngõ. Hiện tại bà chỉ quanh quẩn ở nhà.
Trong cuộc trò chuyện với Tiền Phong năm 2024, bà vẫn minh mẫn, nhớ lại nhiều vai diễn thời trẻ. NSƯT Lê Mai chia sẻ dù vẫn nhớ nghề nhưng mấy năm nay không "đòi" đi đóng phim nữa. Đồng nghiệp của bà là NSƯT Kim Xuyến thường xuyên qua chơi. Hai người là khách quen của quán nước trước cổng nhà.
"Lịch trình của tôi là ăn sáng, ra hàng nước ngồi đến trưa, chiều ngủ dậy lại ra uống nước. Nhiều khán giả nhận ra và ngỏ ý chụp ảnh cùng. Ngày nào tôi không ra quán nước, Lê Khanh còn nhắc mẹ đi cho đỡ buồn", NSƯT Lê Mai kể. Bà cho biết từ khi mắc bệnh xương khớp, đi lại khó khăn hơn.
Gia đình NSƯT Lê Mai có truyền thông gắn bó với nghệ thuật, với nhiều nghệ sĩ thành danh ở các lĩnh vực. Nghệ sĩ Lê Mai sinh năm 1938 tại Hải Phòng, xuất thân trong một gia đình có cả bố và mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sân khấu.
Cha của bà là nhà thơ - nhà viết kịch Lê Đại Thanh. Mẹ của bà là diễn viên Đinh Thị Ngọc Anh - người đầu tiên đóng vai nữ anh hùng Võ Thị Sáu trên sân khấu văn nghệ ở Hải Phòng. Nghệ sĩ Lê Mai vừa nhận danh hiệu NSƯT đầu năm 2024.
Nghệ sĩ Lê Mai kết hôn với NSND Trần Tiến - tên tuổi gạo cội trong làng sân khấu kịch Việt Nam - nhưng sớm chia tay từ năm 1970. Họ có ba người con gái đều thành danh trong nghệ thuật là NSND Lê Khanh, NSƯT Lê Vân và nghệ sĩ Lê Vi.
NSND Lê Khanh có sự nghiệp rực rỡ hơn cả và duy trì hoạt động nghệ thuật ở tuổi xế chiều. Chị vừa đóng phim điện ảnh, tham gia phim truyền hình và làm công tác đào tạo diễn viên trẻ. NSƯT Lê Vân nghỉ đóng phim từ sớm. Nghệ sĩ Lê Vi sống ở Pháp nhiều năm qua.
Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu rạng rỡ trong lễ vu quyThế giới showbiz - 5 giờ trước
GĐXH - Sau lễ hôn phối tại Nhà thờ Tân Định (TPHCM), Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát tiếp tục hành trình trọng đại với lễ vu quy ấm cúng tại tư gia nhà gái.
Đóng vợ chồng với Chí Nhân, Phan Minh Huyền cảm thấy thương nhiều hơnGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Phan Minh Huyền cho biết cô thương bạn diễn Chí Nhân vì "nhân vật này có thể khiến anh chịu sự ác cảm của công chúng".
Người đàn ông luôn hỗ trợ mọi việc cho nghệ sĩ Việt Hương có được thành công như hôm nayGiải trí - 9 giờ trước
GĐXH - Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ chính chồng là người đứng sau những thành công trong nghề, luôn sắp xếp, lo chu toàn mọi việc cho chị.
TP.HCM cân nhắc không mời nghệ sĩ 'lệch chuẩn văn hóa', HIEUTHUHAI, Jack, Pháo bị gọi tênGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Trước tình trạng một số ca sĩ, rapper trẻ sử dụng ngôn từ cẩu thả, phản cảm, dung tục trong ca khúc gây ảnh hưởng xấu đến công chúng, đặc biệt là giới trẻ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đề nghị cân nhắc không mời nghệ sĩ “lệch chuẩn văn hóa” dự sự kiện của thành phố.
Nữ MC lần đầu dẫn Chung kết 'Đường lên đỉnh Olympia' tại điểm cầu Đồng Tháp là ai?Giải trí - 11 giờ trước
GĐXH - MC Phí Linh là gương mặt thân quen với khán giả VTV nhưng đây là lần đầu tiên cô dẫn Chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" tại điểm cầu Đồng Tháp.
Giọng ca 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình' tiết lộ quá khứGiải trí - 11 giờ trước
GĐXH - Duyên Quỳnh - giọng ca nổi tiếng với "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", chia sẻ về những khó khăn trong con đường nghệ thuật. Cô từng bị phản đối học Nhạc viện nhưng kiên trì theo đuổi đam mê.
'Cách em 1 milimet' tập mới nhất: Đức bất ngờ vì bị Tú 'tóm gọn'Giải trí - 12 giờ trước
GĐXH - Trong tập 17 "Cách em 1 milimet", Viễn tiếp tục thể hiện thái độ không ưa với chồng của Ngân. Trong khi đó, Tú cùng các bạn của mình tái ngộ với Đức trong nước mắt vui sướng.
Hồi sinh chương trình 'Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween' hấp dẫn trên VTVXem - nghe - đọc - 12 giờ trước
GĐXH - Chương trình "Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween" sẽ phát sóng trên VTV3 từ 3/11. Đây là không gian học – chơi tích cực cho trẻ em, với những chủ đề sáng tạo, khám phá và dinh dưỡng.
Lương Thùy Linh gây tò mòGiải trí - 13 giờ trước
GĐXH - Lương Thùy Linh bị đồn đoán sẽ thay thế Hương Giang thi Miss Universe 2025. Tuy nhiên, người đẹp gốc Cao Bằng mới đây đã lên tiếng phủ nhận.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz - 14 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.