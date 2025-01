Nữ chính phim 'Sex is Zero' U50 đam mê hội họa, sống ẩn dật sau biến cố gia đình

Ha Ji Won có một sự nghiệp rực rỡ và điểm nhấn đầu tiên phải kể đến vai diễn Lee Eun Hyo trong phim "Sex is Zero". Trong phim, nhân vật Lee Eun Hyo của Ha Ji Won là một nữ sinh viên xinh đẹp vô cùng. Cô là người tình trong mộng của nam chính Jang Eun Shik. Ban đầu, Lee Eun Hyo không yêu Jang Eun Shik mà phải lòng chàng công tử nhà giàu Ham Sung Ok. Tuy nhiên sau khi trải qua một loạt sự kiện, cô đã biết ai mới là tình yêu định mệnh của mình.