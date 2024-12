Mỹ nhân phim 'Sex is Zero' xấu số, qua đời vì bệnh ung thư khiến khán giả tiếc thương

Mỹ nhân phim 'Sex is Zero' U50 kiếm tiền giỏi, cuộc sống bình yên bên chồng trẻ GĐXH - Jin Jae Young - sao phim "Sex is Zero" (Tình dục là chuyện nhỏ - tiếng Việt dịch) ở tuổi U50 có cuộc sống vạn người mơ ước với vật chật đủ đầy, tinh thần vui vẻ.

Yoo Chae Young - sao phim "Sex is Zero" được đánh giá cao bởi tài năng

Yoo Chae Young - sao phim "Sex is Zero" là một trong những người góp mặt ở phần 2 của phim. Đây cũng là vai diễn giúp tên tuổi của cô nổi tiếng khắp châu Á. Yoo Chae Young được đánh giá cao khi mỗi phân cảnh xuất hiện của cô trong "Sex is Zero" đều đẹp mắt, lối diễn rất có hồn và thu hút.

Nhan sắc ngọt ngào của sao phim "Sex is Zero".

Được biết, Yoo Chae Young sinh năm 1973. Cô gia nhập ngành công nghiệp giải trí vào năm 1989. Mỹ nhân xứ Hàn bắt đầu nổi tiếng khi tham gia nhóm nhạc nữ Cool vào năm 1994. Một năm sau, Yoo Chae Young rời nhóm và hoạt động nhóm mới tên Us với hai thành viên. Kể từ năm 1996, Yoo Chae Young hoạt động solo và sở hữu cho mình bản hit Emotion (phát hành năm 1999), nổi đình đám làng nhạc Hàn Quốc thời điểm đó.

Gặt hái được thành công từ âm nhạc, Yoo Chae Young tiếp tục lấn sân sang diễn xuất. Dự án phim ảnh đáng chú ý nhất sự nghiệp của cô là "Sex is Zero" phần 1 và 2. Ngoài ra, cô còn góp mặt trong những bộ phim khác như "First love of a royal prince", "Fashion King", "Thợ săn nô lệ"...

Sao phim "Sex is Zero" và chồng.

Sao phim "Sex is Zero" được coi là nghệ sĩ toàn năng và nhận được nhiều dự án lớn cả phim ảnh lẫn âm nhạc. Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống hôn nhân của nữ diễn viên cũng gây được sự chú ý với khán giả. Yoo Chae Young lập gia đình năm 2008. Chồng cô là doanh nhân thành đạt Kim Joo Hwan. Hai người không có con chung.

Yoo Chae Young - sao phim "Sex is Zero" mắc bệnh hiểm nghèo, kiên cường đến phút cuối

Yoo Chae Young - sao phim "Sex is Zero" có cả sự nghiệp lẫn hôn nhân đều trọn vẹn nhưng bất ngờ năm 2013 biến cố đến với cuộc đời cô. Nữ diễn viên phát hiện mắc bệnh ung thư dạ dày vào tháng 10/2013, lúc đó bệnh tình đã ở giai đoạn cuối. Dù chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo nhưng sao nữ phim "Sex is Zero" vẫn không từ bỏ công việc của mình ở đài phát thanh. Cô cố gắng làm việc cho đến khi không còn đủ sức khỏe để tiếp tục.

Yoo Chae Young kiên trì làm việc đến phút cuối.

Tháng 7/2014, Yoo Chae Young trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41 tại bệnh viện Severance (Seoul). Chồng và người thân đã ở bên nữ diễn viên trong những giây phút cuối đời.

Tang lễ của Yoo Chae Young diễn ra trong lặng lẽ nhưng có rất nhiều ngôi sao lớn của làng giải trí xứ Hàn có mặt đưa tiễn. Kim Hyun Joo, Song Eun Yi, Park Sunmi, dàn sao Running Man Yoo Jae Suk, Song Ji Hyo, Kim Jong Kook, Haha... đều khóc nghẹn trong ngày tiễn đưa Yoo Chae Young về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự ra đi của Yoo Chae Young khiến người thân lẫn fan xót xa.

Điều khiến khán giả xót xa nhất chính là thái độ của chồng cô. 6 năm sau sự ra đi của mỹ nhân phim "Sex is Zero", chồng cô đăng tải lời tâm sự: "Chae Young à, anh nhớ em". Dòng chia sẻ của nam doanh nhân đã làm nhiều người không cầm được nước mắt.