Mỹ nhân phim 'Sex is Zero' từ hoa hậu có xuất thân nghèo khó đến hôn nhân sóng gió bên chồng trẻ

Sao phim 'Sex is Zero' U50 có vóc dáng đáng mơ ước nhờ kiên trì thói quen này GĐXH - Ham So Won - sao phim "Sex is Zero" ở tuổi 48 vẫn khiến nhiều người mê mẩn bởi vóc dáng nuột nà, săn chắc. Để được vẻ ngoài như vậy cô đã làm gì?

Ham So Won - sao phim "Sex is Zero" xuất thân cơ cực ra sao?

Ham So Won - sao phim "Sex is Zero" khiến dân tình không khỏi choáng ngợp vì nhan sắc trẻ trung. Ra rạp năm 2002, bộ phim điện ảnh Sex Is Zero là một trong những tác phẩm táo bạo của màn ảnh rộng xứ sở kim chi. Bộ phim quy tụ những diễn viên có ngoại hình đẹp, trong đó phải kể đến Ham So Won vào vai Kim Hyun Hee. Nhờ tham gia bộ phim "Sex is Zero", nữ diễn viên trở nên nổi tiếng hơn và được nhiều khán giả châu Á yêu thích.

Ham So Won - sao phim "Sex is Zero" có tuổi thơ cơ cực khiến nhiều khán giả thương cảm.

Trước khi nổi tiếng như vậy, Ham So Won đã trải qua một tuổi thơ cơ cực mà ít ai có thể tưởng tượng được. Sao phim "Sex is Zero" sinh ra trong một gia đình có bố là quân nhân xuất ngũ, mẹ làm nội trợ. Công việc kinh doanh của bố mẹ liên tiếp thất bại buộc gia đình cô phải sống ở tầng hầm và nhận cứu trợ từ văn phòng huyện.

Kinh tế eo hẹp đến nỗi, ngay cả việc đóng tiền điện cũng trở thành nỗi ám ảnh của cả nhà. Có những ngày bị cắt điện, chị em nữ diễn viên 7X phải ăn mì gói trong tối tăm và lạnh lẽo. Khi mưa xuống, ngôi nhà lại chịu cảnh bị nước tràn vào ngập đến cổ.

Chính sự nghèo khó đó đã là động lực để Ham So Won tìm đủ mọi cách để có tiền học đại học và đổi đời. Sau cùng, sao phim "Sex is Zero: quyết định đi thi hoa hậu, cố gắng giành giải cao rồi từ đó bước chân vào showbiz. May mắn sở hữu gương mặt khả ái cùng quyết tâm cao, Ham So Won đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997.

Ham So Won tìm đến cuộc thi nhan sắc để "đổi đời".

Tuy nhiên, không phải ai cũng có được vận may nổi tiếng. Tham gia showbiz, Ham So Won hoạt động ở tất cả các mảng, từ diễn xuất, ca hát, show giải trí,... Chăm chỉ là vậy, nhưng cô chỉ được khán giả quê nhà nhớ đến qua vai diễn vai phụ trong bộ phim "Sex is Zero". Thời gian sau này, cô chuyển sang hoạt động ở Trung Quốc với các gameshow và dần được khán giả quen mặt.

Ham So Won - sao phim "Sex is Zero" và hôn nhân sóng gió với chồng kém 18 tuổi

Khi sang hoạt động ở Trung Quốc, Ham So Won đã nhanh chóng rơi vào lưới tình với chàng trai trẻ Trần Hoa. Theo lời sao phim "Sex is Zero", Trần Hoa đã ngỏ lời "Anh có thể nuôi em được không?" sau 2 tiếng trò chuyện với cô. Quen nhau được 1 tháng, Hoa hậu Hàn mới tiết lộ rằng mình đã 46 tuổi, những tưởng chàng trai 28 tuổi Trần Hoa sẽ nản chí mà rút lui, thế nhưng anh ngay lập tức cầu hôn Ham So Won. Sau 7 tháng hẹn hò, cặp đôi chính thức về chung một nhà bất chấp sự phản đối của phụ huynh đôi bên.

Sao phim "Sex is Zero" và chồng khi còn hạnh phúc.

Nếu như trước kia, sao phim "Sex is Zero" luôn tự hào cưới được người chồng vừa trẻ vừa giàu, là thiếu gia của một xưởng kinh doanh quần áo, thì sau đó Trần Hoa bị lộ thân phận thật. Thực chất, chồng của nữ diễn viên có xuất thân bình dân, từng đi hát ở quán bar rồi tham gia chương trình tìm kiếm thần tượng. Có được chút tiếng tăm, anh sang Hàn Quốc làm thực tập sinh và thay đổi tên họ.

Căn biệt thự sang chảnh mà Ham So Won khoe của hai vợ chồng thực chất cũng là nhà thuê để ghi hình show thực tế. Thậm chí, mẹ chồng hay xuất hiện cùng cô cũng bị nghi ngờ là giả.

Sau khi bị phát hiện lừa dối khán giả, cặp đôi đã lên tiếng xin lỗi và chuyển đến sống ở Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 8/2024, tờ Xports News đưa tin Ham So Won và Trần Hoa (hay còn gọi là Jin Hua) thông báo ly hôn. Ham So Won tuyên bố ly hôn thông qua chương trình phát sóng trực tiếp vào 16/8. Ham So Won và Trần Hoa đã ký giấy ly hôn vào tháng 12/2022 nhưng đến nay mới công bố tin tức.

Cặp đôi ly hôn từ năm 2022 nhưng vì con gái nên tháng 8/2024, họ mới công khai.

Sao phim "Sex is Zero" cho biết: "Tôi từng nói về chuyện ly hôn vào tháng 3/2023. Nhưng chúng tôi không thể cắt đứt hoàn toàn vì có con gái. Tôi muốn nỗ lực hàn gắn nên trì hoãn tin tức ly hôn".

Ham So Won sinh năm 1976 là Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Cô gia nhập showbiz Hàn Quốc vào năm 2008, từng góp mặt trong các bộ phim như Tình dục là chuyện nhỏ, Nữ đặc công Ameera, Golbangi và Great Great… Tuy nhiên, danh tiếng khá mờ nhạt.

