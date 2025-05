Nữ diễn viên chính phim 'giờ vàng' VTV xuất thân từ mẫu ảnh, tuổi U30 bật mí tiêu chuẩn bất ngờ về bạn trai

'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 32): Nguyên lộ chuyện thích An GĐXH - Đại đến tìm để làm rõ việc Nguyên thích An, trong khi đó Việt cũng tỏ thái độ, yêu cầu Nguyên tránh xa An.

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền từ hotgirl sư phạm tới nghề diễn

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997 trong một gia đình truyền thống miền Bắc, ngay từ nhỏ đã được cha mẹ định hướng và ủng hộ đi theo sự nghiệp "trồng người". Nghề giáo là một nghề cao quý được cả xã hội trân trọng, vậy nên quyết định lựa chọn ngành sư phạm của Hoàng Huyền được cả gia đình ủng hộ.

Dù yêu mến và quyết tâm để trở trở thành nhà giáo, nhưng nghề diễn lại đến như một cái duyên với Ngọc Huyền. Đam mê diễn xuất, Ngọc Huyền cũng đứng trước những do dự nhất định bởi bố mẹ thấy con từ sư phạm sang lĩnh vực diễn xuất, hơn nữa công việc khá vất vả, đi sớm về khuyên, nay đây mai đó, đóng phim ở các tỉnh xa. Thấy con gái quyết tâm theo đuổi nghệ thuật, bố mẹ Ngọc Huyền đã ủng hộ, còn hỗ trợ con gái rất nhiều.

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997 xuất phát từ học sư phạm đam mê với diễn xuất. Ảnh: FB nhân vật

Sau khi tốt nghiệp ngành Sư phạm, cô sinh viên trẻ được biết đến nhiều hơn khi làm mẫu ảnh và đã tạo hiệu ứng "viral" trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Cô nàng được cộng đồng mạng tặng cho danh xưng "hot girl đồng phục" được nhiều người biết đến. Đây chính là bước ngoặt để cô nhận được những lời mời thử vai đầu tiên.

Từ những bước chập chững đóng phim truyền hình, cái tên Hoàng Huyền đã được ưu ái lựa chọn vào những vai diễn phù hợp với khả năng của cô. Ngọc Huyền đã từng ghi dấu ấn với những vai diễn mang màu sắc khác nhau, trong đó có những vai nặng tâm lý như: "Mặt nạ gương", "Gara hạnh phúc", "Chúng ta của 8 năm sau", và một số vai nhỏ trong "Đừng nói khi yêu", "Vui lên nào anh em ơi"...

Là người mẫu ảnh, Ngọc Huyền đến với điện ảnh như một cái duyên. Ảnh: FB nhân vật

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền nữ diễn viên chính trong phim "giờ vàng" VTV

Diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đang gây chú ý với tạo hình nữ sinh trung học trong phim truyền hình "Cha tôi, người ở lại" của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Bộ phim truyền hình "Cha tôi, người ở lại" đang phát sóng vào khung giờ vàng VTV3 là dự án phim truyền hình đầu tiên mà Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đảm nhận vai chính trong phim truyền hình. Ngọc Huyền vào vai nữ chính An, con gái của ông Bình (NSƯT Thái Sơn), có hai người anh trai không cùng huyết thống là Nguyên (Trần Nghĩa) và Việt (Thái Vũ).

Ngọc Huyền trong vai cô nàng nữ sinh trong phim "Cha tôi, người ở lại" nhờ vóc dáng nhỏ bé, gương mặt tươi trẻ. Ảnh: FB nhân vật

Với "Cha tôi, người ở lại", lần đầu đảm nhận vai chính tuy nhiên, cô không cảm thấy áp lực. Cố gắng diễn một cách tự nhiên, không bị lệ thuộc vào bất kỳ phiên bản nào khác, Ngọc Huyền từng chia sẻ, khi phim sắp lên sóng đọc nhiều bình luận của khán giả. Có người nói gần 30 tuổi đóng vai một bạn 15-16 tuổi chắc chắn sẽ rất khó nhưng Ngọc Huyền lại thấy thoải mái vì thả lỏng và được là chính mình trong vai diễn đó. Đạo diễn Vũ Trường Khoa vì đã để diễn viên thoải mái sáng tạo mà không ép theo ý mình.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp và biết cách biến vóc dáng nhỏ bé thành điểm cộng để hoá thân vào vai An - một nữ sinh lớp 10, Ngọc Huyền đã giành được tình cảm của khán giả từ ngay từ những tập phim đầu tiên lên sóng. Dù hóa thân vào nhân vật rất tốt, nhưng ít ai biết được vai Lê Hà An khác hẳn Ngọc Huyền ngoài đời thực. Ngọc Huyền trầm tính, người lớn hơn An. Giai đoạn trưởng thành của phim có lẽ nhân vật phù hợp hơn. Trong phim, An là con út trong gia đình, được bố và các anh chiều còn ngoài đời Huyền lại là chị cả…

Ngọc Huyền cùng lúc đảm nhận hai vai nữ sinh và trưởng thành của Lê Hà An. Ảnh: FB nhân vật

Diễn viên Ngọc Huyền không từ bỏ sư phạm, khẳng định chuyện tình cảm

Là người nổi tiếng, có duyên với các phim truyền hình, nhiều người có thắc mắc liệu rằng Ngọc Huyền sẽ lựa chọn nghề diễn và sẽ gác lại ước mơ làm nhà giáo. Chia sẻ trên Vietnamnet, Ngọc Huyền cho hay: "Hiện tại vẫn theo đuổi sự nghiệp chính là làm giáo viên và đang học thêm một lĩnh vực khác trong ngành học của mình. Tôi học và đóng phim cùng lúc để xem mình có duyên với công việc nào hơn. Nếu bắt chọn 1 trong 2 thì rất khó nên tôi để tùy duyên cuộc đời dẫn dắt mình".

Trước những tin đồn chuyện tình cảm với diễn viên Đình Tú, Ngọc Huyền cũng thẳng thắn tiết lộ, là người khá trầm và sống nội tâm nên việc liên quan đến gia đình, tình cảm sẽ không chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện đã 28 tuổi nên chắc chắn là có những mối quan hệ riêng. "Tôi với anh Tú từng hợp tác trong một phim và từ đó 2 anh em thân thiết. Cũng có rất nhiều tin đồn nhưng hiện tại tôi và anh Tú chỉ là bạn" - Ngọc Huyền chia sẻ.

Ngọc Huyền lên tiếng phủ nhận chuyện tình "tin đồn", bật mí về tiêu chí chọn bạn trai. Ảnh: FB nhân vật

Nói về tiêu chí để lựa chọn bạn trai, diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cho biết, trước đây có đặt ra một bộ tiêu chuẩn về người yêu và điều đầu tiên là không yêu ai trong showbiz, tự nói với mình sẽ không yêu diễn viên. Cũng từng nghĩ mình sẽ yêu một người có ngoại hình và tính cách thế này thế kia... nhưng hiện tại chỉ cần một người có sự đồng cảm, cùng nguồn năng lượng và suy nghĩ với mình. Cô nghĩ tìm một người phù hợp với mình thay vì đặt ra các tiêu chí.

Ảnh: FB nhân vật

Nam diễn viên '12A và 4H': Chuyện đời đẫm nước mắt, tuổi U70 vẫn đồng hành bên con trai mắc bệnh hiếm gặp GĐXH - Diễn viên Quốc Tuấn từng được biết đến sau thành công của bộ phim "12A và 4H, tuy nhiên cuộc sống gia đình lại đầy vất vả vì con trai từ nhỏ đã mắc bệnh hiếm gặp.

Nam đạo diễn hàng loạt phim trăm tỷ, tuổi U50 chưa nghĩ tới hôn nhân dù đang hạnh phúc bên bạn gái là ca sĩ GĐXH - Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng là nhân vật đình đám trong làng giải trí Việt với hàng loạt phim trăm tỷ, chuyện tình cảm khá kín tiếng cho đến khi công khai bạn gái là ca sĩ nổi tiếng.

Cuộc sống đời thực của nam diễn viên bị ghét nhất phim '12A và 4H' GĐXH - Đã 30 năm trôi qua, khán giả của thế hệ 7X, 8X vẫn còn ấn tượng và nhớ mãi tới nhân vật cậu học trò Ngôn ngổ ngáo trong phim "12A và 4H" do diễn viên Anh Tuấn đảm nhận.