'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 31): Nguyên lộ chuyện thích An

Tập 32 "Cha tôi người ở lại" được phát sóng vào tối nay (ngày 29/4) sẽ có nhiều tình tiết bất ngờ, hấp dẫn. Đại (diễn viên Kiên Trần) đến tìm Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) để nói rõ hơn về lời đề nghị được chăm sóc cho (diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền), hàng ngày đưa đón An đi làm… Thế nhưng, khác hẳn với thái độ lẳng lặng hoặc giấu đi cảm xúc mọi khi, Đại thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Đại nói từ giờ cũng sẽ vẫn quan tâm và chăm sóc An như trước.

Giữa hai người bạn, giờ đây lại trở nên khá căng thẳng, lạnh lùng với nhau. Giữa hai người đàn ông, giờ đã trở thành đối đầu nhau khi cả hai đã có những rung động với An. Đại tỏ ra mất bình tĩnh, buông những lời trách móc, nghi kị với Nguyên và thể hiện rõ thái độ của mình với người khác.

Đại tìm Nguyên để nói rõ mong muốn được nhường sự quan tâm, chăm sóc cho An.

"Tôi hiểu rồi! Vì ông cũng thích An nên mới không đành lòng để tôi quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Có thể mọi người không biết, nhưng tôi thì biết ông đối với An thế nào. Ông biết vì sao tôi yêu cầu ông nhường việc đưa đón An cho tôi không? Vì tôi thấy bất an khi ông ở cạnh cô ấy" - Đại nói với Nguyên.

Vào giờ nghỉ trưa, Thảo (diễn viên Thanh Huế) khi đang định đi ăn, thấy Nguyên đang đứng một mình, cô có thể bắt chuyện với người mình thích và có í định rủ đi ăn. Thế nhưng khi tiến lại gần Nguyên, Thảo bất ngờ thấy Nguyên cười hạnh phúc khi ngắm ảnh chụp cùng An. Thấy Thảo, Nguyên giật mình, song Thảo giận dỗi bỏ đi ăn trưa trong sự khó hiểu của Nguyên. Có lẽ, Nguyên có chút băn khoăn khi bí mật của mình đã để người khác biết.

Nguyên bị Thảo bắt gặp đang ngắm ảnh chụp chung với An.

Ở diễn biến khác, An bị hai kẻ biến thái đánh khiến người bị trầy xước. Việt (diễn viên Thái Vũ) đã kịp về để cứu An rồi đưa cô về nhà. Việc An bị thương khiến cả nhà lo lắng, mặc dù An luôn miệng nói rằng mình không sao, chỉ bị xước nhẹ...

Khi Nguyên đang đến để chăm sóc cho An, liền bị Việt đòi Nguyên đưa bông băng để lau vết thương cho em. Ngồi nhìn vết thương của An, Nguyên không đành lòng liền đứng lên tiến lại gần để sơ cứu vết thương cho An thì bị Việt quát "tránh ra". Thấy Việt tức giận với Nguyên, bố Bình (diễn viên Thái Sơn) và cả An khó hiểu, ngỡ ngàng. Việt cũng lờ đi câu hỏi "Hai đứa làm sao thế?" của bố Bình muốn biết lý do cậu to tiếng với Nguyên. Bố Bình nhìn quanh mọi người, chưa hiểu chuyện gì lại đang xảy ra…

Nguyên bất ngờ khi nhận được thái độ nóng nảy của Việt khi cố gắng sơ cứu cho An.

Tập 32 "Cha tôi người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (29/4). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.