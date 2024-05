'Nữ hoàng bấm chuông' thắng nghẹt thở ở phút chót, giành vòng nguyệt quế Olympia

Trận thi Tuần 3 Tháng 2 Quý 3 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 phát sóng chiều nay chứng kiến màn so tài của 4 nhà leo núi: Nguyễn Hà Vân Khanh (THCS & THPT Việt Úc, Hà Nội), Nguyễn Hà Chi (THPT chuyên Thái Nguyên), Huỳnh Nguyễn Anh Khoa (THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang) và Lê Trần Nhật Minh (THPT An Lương Đông, Thừa Thiên - Huế).

Bốn thí sinh tranh tài tuần này.

Bước vào phần thi đầu tiên - Khởi động, các thí sinh có phần tranh tài vô cùng gay cấn. Ở vòng khởi động cá nhân, Hà Chi, Anh Khoa, Nhật Minh lần lượt giành được 30 điểm.

Kết thúc phần thi khởi động chung, cả ba thí sinh Hà Chi, Anh Khoa, Nhật Minh chưa ghi thêm điểm nào, riêng Hà Chi ghi thêm 15 điểm, Vân Khanh (nữ hoàng bấm chuông - MC) tạm về cuối với 25 điểm sau loạt câu hỏi phụ.

Từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật tuần này gồm 5 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên với câu hỏi: "... ứng dụng là chương trình máy tính cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và thường xử lí những dữ liệu cụ thể". Ở câu hỏi đầu tiên, cả bốn thí sinh đều chưa giải mã được hàng ngang.

Các từ khoá cần tìm trong phần thi Vượt chướng ngại vật.

Hàng ngang thứ 2 với câu hỏi: "Từ nào còn thiếu trong câu tục ngữ: "Tay làm ... nhai, tay quai miệng trễ"?.

Các thí sinh chưa kịp đưa ra đáp án cho câu hỏi hàng ngang số hai, nữ sinh Vân Khanh nhanh tay bấm chuông giành quyền trả lời từ khoá của phần thi. Với đáp án chính xác là “Excel”, nữ sinh đến từ trường THCS & THPT Việt Úc, Hà Nội cú lội ngược dòng ngoạn mục, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.

Kết thúc phần thi, Vân Khanh tạm dẫn đầu với 75 điểm, bỏ xa 3 đối thủ cùng chơi - Hà Chi, Anh Khoa, Nhật Minh cùng sở hữu 30 điểm.

Ở phần thi Tăng tốc, với câu hỏi đầu tiên, Vân Khanh tiếp tục giữ vững phong độ khi là thí sinh duy nhất giành được điểm. Đến với câu hỏi tiếp theo, cả bốn thí sinh đều giành được điểm.

Câu hỏi thứ ba, Vân Khanh tiếp tục xuất sắc dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy vậy, đến câu hỏi cuối, Anh Khoa đã tăng tốc và giành thêm 40 điểm.

Bước vào phần thi quyết định - Về đích, Vân Khanh lựa chọn gói 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Tuy nhiên, cô nàng không giành được điểm ở ba câu hỏi đầy đáng tiếc.

Anh Khoa là thí sinh thứ hai trả lời ở phần về đích. Nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 2 câu 20 điểm và 1 câu 30 điểm. Trả lời đúng câu hỏi thứ nhất, đến với câu hỏi thứ hai Anh Khoa đã nhường quyền trả lời cho các bạn khác nhưng không có bạn nào ấn chuông trả lời. Đến với câu hỏi thứ 3, một lần nữa, Anh Khoa cũng không có đáp án. 140 điểm là điểm số của Ngọc Lương ở phần thi Về đích.

Nhật Minh là thí sinh thứ ba tham gia thử thách ở phần Về đích. Nam sinh lựa chọn gói câu hỏi 3 câu 30 - 30 - 30 điểm. Câu thứ nhất và thứ hai Nhật Minh đã không hoàn thành câu trả lời của mình. Câu thứ ba với thành tích giải khuyến khích tỉnh môn tiếng anh đã không làm khó Nhật Minh nâng số điểm của bạn lên 110 điểm.

Hà Chi là thí sinh cuối cùng đến với phần thi Về đích. Nữ sinh đã lựa chọn cho mình gói câu hỏi 3 câu 20 - 20 - 20 điểm. Câu thứ nhất bạn đã tự tin trả lời. Đến câu hỏi thứ 2 Hà Chi tạo cơ hội cho Anh Khoa vươn lên dẫn đầu với 200 điểm.

Câu thứ ba Hà Chi tiếp tục làm trường quay nóng hơn bao giờ hết khi cơ hội trả lời thuộc về Vân Khanh. Đầy hồi hộp cuối cùng Vân Khanh giữ vững ngôi vương với số điểm 215. cách biệt đối thủ chỉ 15 điểm.

Chung cuộc, người giành chiến thắng của Tuần 3, Tháng 2, Quý 3 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 24 thuộc về "nữ hoàng bấm chuông" Nguyễn Hà Vân Khanh (trường THCS & THPT Việt Úc, Hà Nội) với tổng điểm 215 điểm.

Nguyễn Hà Vân Khanh giành vòng nguyệt quế.

Về nhì với 200 điểm là thí sinh Huỳnh Nguyễn Anh Khoa (trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang), về thứ ba lần lượt là thí sinh Lê Trần Nhật Minh (trường trường THPT An Lương Đông, Thừa Thiên Huế) với 120 điểm và thí sinh Nguyễn Hà Chi (THPT chuyên Thái Nguyên, Thái Nguyên) với 30 điểm.