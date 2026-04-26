Nữ nhân viên ngân hàng quê Hải Phòng và cú lừa hơn 88 tỷ đồng
GĐXH - Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay, làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt, từ đó lừa nhiều khách hàng...
Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phùng Thị Minh Hằng (SN 1985, trú tại thôn 6, xã Bạch Đằng, TP Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, từ tháng 1/2024 đến tháng 4/2025, do cần tiền để đầu tư giao dịch ngoại hối (Forex), chi tiêu cá nhân và trả nợ, Hằng đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác.
Mặc dù chỉ là nhân viên ngân hàng với nhiệm vụ tìm kiếm, lập hồ sơ vay và làm thẻ tín dụng, không có chức năng quản lý tiền gửi tiết kiệm, nhưng Hằng vẫn lợi dụng sự quen biết để tạo dựng lòng tin, bịa đặt các thông tin về việc cần vốn tất toán sổ tiết kiệm đến hạn hoặc hỗ trợ khách hàng rút tiền trước hạn.
Để tăng độ tin cậy, bị cáo còn lập tài khoản Zalo giả mạo, tự tạo các đoạn hội thoại và cho các bị hại xem nhằm chứng minh việc giao dịch là có thật. Tin tưởng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hằng. Bằng thủ đoạn này, Hằng đã chiếm đoạt của chị Phạm Thị Thu Thành hơn 80,8 tỷ đồng; chị Vũ Thị Hoàng Huyền và anh Vũ Tiến Mạnh hơn 5,5 tỷ đồng; chị Vũ Hải Hằng 1,85 tỷ đồng, tổng số tiền hơn 88,3 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, bị cáo không sử dụng đúng mục đích như cam kết mà dùng để đầu tư Forex, chi tiêu cá nhân và trả nợ. trong đó một phần nhỏ được trả lãi, gốc ban đầu nhằm tạo niềm tin cho các bị hại.
Quá trình điều tra xác định bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả, tuy nhiên vẫn còn chiếm đoạt hơn 13,1 tỷ đồng. Ngày 12/6/2025, Hằng đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội và uy tín của ngành ngân hàng. Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm cùng các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phùng Thị Minh Hằng 16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời buộc bồi thường toàn bộ số tiền còn chiếm đoạt.
Lào Cai: 5 cán bộ lĩnh án tù vì 'bòn rút' tiền hỗ trợ chăn nuôi của người dânPháp luật
GĐXH - Yêu cầu người dân nộp tiền để được nhận hỗ trợ từ chính sách của Nhà nước, 5 bị cáo tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cũ (tỉnh Lào Cai) đã chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.