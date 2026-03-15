Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng

Chiều 23/2/2026, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo từ chị Đ.T.T, nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn về việc bị một đối tượng lấy mất số tiền 3.000 USD.

Theo trình báo, chị T. nhận lời đổi ngoại tệ cho một người bạn. Cùng ngày, một nam giới gọi điện cho chị T., tự giới thiệu là người quen do người bạn của chị gửi đến để nhận tiền.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CAHN

Do tin tưởng vào thông tin đối tượng cung cấp, chị T. đã mang 3.000 USD giao cho nam thanh niên này. Lợi dụng thời điểm chị T. đang gọi điện thoại xác nhận lại với bạn, đối tượng đã cầm số tiền trên và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến ngày 26/2/2026, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ thủ phạm trực tiếp là Phạm Công Anh (SN 2003, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và đồng phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú tại Ứng Thiên, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thuê ô tô tự lái đi cướp 5 thùng bia, thanh niên 22 tuổi lĩnh án GĐXH - Thuê xe ôtô tự lái đi cướp 5 thùng bia, Đoàn Bảo Lộc (SN 2004, ngụ ấp Phú Hữu, xã Hưng Thạnh, tỉnh Đồng Tháp) bị Công an tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản.



