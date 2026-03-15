Hà Nội: Bắt giữ 2 đối tượng cướp giật 3.000 USD của nhân viên ngân hàng
GĐXH - Công an phường Hoàng Liệt phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa bắt giữ hai đối tượng Phạm Công Anh và Nguyễn Văn Hoàng về hành vi cướp giật 3.000 USD của một nhân viên ngân hàng trên địa bàn phường Hoàng Liệt.
Chiều 23/2/2026, Công an phường Hoàng Liệt tiếp nhận tin báo từ chị Đ.T.T, nhân viên một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn về việc bị một đối tượng lấy mất số tiền 3.000 USD.
Theo trình báo, chị T. nhận lời đổi ngoại tệ cho một người bạn. Cùng ngày, một nam giới gọi điện cho chị T., tự giới thiệu là người quen do người bạn của chị gửi đến để nhận tiền.
Do tin tưởng vào thông tin đối tượng cung cấp, chị T. đã mang 3.000 USD giao cho nam thanh niên này. Lợi dụng thời điểm chị T. đang gọi điện thoại xác nhận lại với bạn, đối tượng đã cầm số tiền trên và nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoàng Liệt đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng. Đến ngày 26/2/2026, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ thủ phạm trực tiếp là Phạm Công Anh (SN 2003, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) và đồng phạm là Nguyễn Văn Hoàng (SN 1992, trú tại Ứng Thiên, Hà Nội).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật.
Nghi bị lừa ‘bắt cóc online’, cô gái từ Thái Nguyên đi một mình vào Nghệ An trong hoảng loạnPháp luật - 23 giờ trước
GĐXH - Ngày 14/3, Công an xã Đức Châu cho biết, đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một cô gái nghi bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức "bắt cóc online", dẫn dụ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ Thái Nguyên vào Nghệ An trong trạng thái tinh thần hoảng loạn.
Bắt giữ nhóm người dàn cảnh chen lấn giật dây chuyền của du khách ở Cần ThơPháp luật - 1 ngày trước
Công an TP Cần Thơ bắt giữ một số nghi phạm trong nhóm dàn cảnh chen lấn để giật dây chuyền của du khách tại khu tham quan Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc dư luận.
Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công anPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.
Hà Nội: Tóm gọn đối tượng đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa đầy vàng và trang sứcPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau chưa đầy một ngày tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy (TP Hà Nội) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ thành công đối tượng Trần Quang Trường – kẻ liều lĩnh đột nhập nhà dân, bê trộm két sắt chứa nhiều tài sản.
Phạt 5,9 triệu đồng tài xế xe tải lấn làn, tông 2 xe máy đang dừng bên đường ở Lạng SơnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế Lê Văn T. về hành vi đi sai làn đường và sử dụng còi hơi trái quy định.
Chân dung "Na Đắc Kỷ" vừa bị Công an TPHCM bắtPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 5 năm lẩn trốn, "Na Đắc Kỷ" đã bị Công an TPHCM bắt theo lệnh truy nã do liên quan một vụ hỗn chiến trên địa bàn TPHCM
Hà Nội: Danh tính tài xế Range Rover chọc thủng lốp SH trong ngõ nhỏPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Tối ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, đã xác định được danh tính và mời tài xế điều khiển chiếc xe Range Rover mang BKS 30H-352.XX lên làm việc.
Khởi tố thanh niên kéo lê cô gái trẻ trên đường ở Hải Phòng ngày 8/3Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố đối tượng kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3 ở xã An Thành (Hải Phòng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Ninh Bình: Huy động 70 cán bộ, chiến sĩ bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo gây rối trật tựPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ phiên tòa xét xử 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” trên địa bàn.
Hà Nội: 'Thiếu tướng dỏm' lừa đảo hơn 4 tỷ đồng sa lưới sau hành trình trốn truy nãPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sau hơn 2 năm lẩn trốn qua nhiều quốc gia từ Châu Âu đến Đông Nam Á, Nguyễn Quang Dũng – đối tượng giả danh Thiếu tướng Quân đội để chiếm đoạt 4,4 tỷ đồng – đã được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vận động thành công từ Thái Lan về Việt Nam đầu thú.
