Hé lộ nguyên nhân 3 nhân viên ngân hàng ở Hải Phòng bị khởi tố, bắt giam

Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng vừa phát đi thông tin về kết quả điều tra, mở rộng án vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV .

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về việc tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Trần Huy Cường - "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng), Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã tích cực tập trung đấu tranh mở rộng vụ án.

Trong thời gian ngắn, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng, gồm: Trần Huy Cường (SN 1973, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng - nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Ngoài ra, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với: Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.

Các đối tượng liên quan vụ án. Ảnh: Cơ quan công an.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Hiện đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế để bắt, xử lý và tịch thu tài sản theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ án nói trên, văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã triệu tập, làm việc với các đối tượng liên quan và làm rõ: Công ty cổ phần thương mại Thủy Nguyên MST: 0200119700 do Trần Huy Cường là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Cụ thể, trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án thế chấp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy để vay vốn tại ngân hàng nhưng các khoản vay của Cường không đảm bảo về "điều kiện cấp tín dụng" của ngân hàng.

Để giải ngân các khoản vay cho Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt (SN 1991, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng - Là Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy); Đào Thị Phương Thảo (SN 1988, trú tại đường Vĩnh Cát, phường An Biên, TP Hải Phòng - là Phó Trưởng phòng khách hàng của ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy) cùng Phạm Vinh Quang (SN 1995, trú tại phường Dương Kinh, TP Hải Phòng - là nhân viên phòng khách hàng Ngân hàng Agribank chi nhánh Kiến Thụy) đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đào Thị Phương Thảo, Phạm Vinh Quang, Nguyễn Tuấn Đạt về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng" quy định tại Khoản 4, Điều 206 Bộ luật hình sự.

Hiện văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòngđang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các tổ chức và các đối tượng liên quan khác để xử lý theo quy định.