Yêu cầu đưa điện thoại để "thao tác giúp", nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng của khách

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Ngô Anh Tuấn (SN 1999, thường trú tại xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra cho thấy, Ngô Anh Tuấn là chuyên viên khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lâm Đồng, được giao nhiệm vụ tư vấn, lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng.

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc hồ sơ vay vốn chưa hoàn tất, yêu cầu khách hàng cung cấp điện thoại để thao tác. Sau đó, Tuấn truy cập ứng dụng ngân hàng, thực hiện thủ tục vay vốn trực tuyến và chuyển số tiền 1,7 tỷ đồng đến tài khoản khác, rồi chuyển về tài khoản cá nhân để chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt đối với Ngô Anh Tuấn. Ảnh: CACC

Bị hại không biết về việc Tuấn dùng tài khoản của mình để vay 1,7 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Tuấn sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi phát hiện vụ việc, bị hại đã trình báo đến cơ quan Công an.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác, khi có nhu cầu vay vốn hoặc đáo hạn ngân hàng nên trực tiếp đến trụ sở ngân hàng hoặc trực tiếp truy cập phần mềm chính thống ngân hàng để thực hiện các giao dịch. Không để người khác sử dụng điện thoại, tài khoản của mình để truy cập, thao tác trên các ứng dụng tài chính, ngân hàng, cũng như các ứng dụng khác. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn và xử lý theo pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thông báo: Những ai là người bị hại, người liên quan đến hành vi của Ngô Anh Tuấn, đề nghị khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc liên hệ trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.