Nữ sinh 10 tuổi cho em bé bú bình sữa trong lớp học gây sốt mạng

1 ngày trước

Tại Vòng chung kết thế giới cuộc thi Imagine Cup Junior 2024, do Microsoft tổ chức, Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét với 4 đại diện xuất sắc được xướng tên ở cả 2 danh mục: “AI for Good” (dành cho học sinh từ 13-18 tuổi) và “Tech for Good” (dành riêng cho học sinh từ 5-12 tuổi mới được bổ sung trong mùa thứ 5).