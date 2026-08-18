Nữ cử nhân quê Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ sinh quê Hải Phòng thần tượng Nguyễn Thị Huyền đang gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Phạm Vân Hà - nữ sinh Hải Phòng, gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với chiều cao 1m74 và khả năng ngoại ngữ xuất sắc, cô đang hướng tới ước mơ ngành Y khoa. Cô cũng ngưỡng mộ đàn chị Nguyễn Thị Huyền - Hoa hậu Việt Nam 2004.

Hoàng Thị Hà Phương sinh năm 2004 là một trong những người đến từ Hải Phòng lọt vào đến chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô tốt nghiệp ngành Tài chính tiên tiến, ĐH Kinh tế Quốc dân và hiện làm việc tại một doanh nghiệp công nghệ cao trong lĩnh vực thiết bị y tế có mặt tại hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ thế, Hà Phương tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng như "Trạm Yêu thương" của VTV, "Góp gạch xây trường", "Hành trình Đỏ", các chương trình dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và gây quỹ hỗ trợ người vô gia cư. Cô từng là Đại sứ 'AIESEC Global Talent', đảm nhiệm vai trò MC song ngữ và tham gia nhiều dự án cộng đồng, giúp tích lũy kinh nghiệm từ nhiều lĩnh vực.

Không chỉ gây chú ý về nhan sắc, Hà Phương từng là Phó Chủ nhiệm CLB Kịch, Top 6 MC Spotlight 2024, MC song ngữ tại Hội nghị Liên đoàn Dược phẩm châu Á, VJ/MC Livestream và dẫn nhiều sự kiện của ĐH Kinh tế Quốc dân.

Người đẹp cho rằng, việc thử sức ở nhiều lĩnh vực không nhằm tạo một bản hồ sơ ấn tượng mà để hiểu bản thân và học hỏi từ những người mình gặp.

"Tôi hiểu rằng mình chỉ là một cá nhân nhỏ bé trước những vấn đề lớn của cộng đồng. Nhưng tôi tin rằng mọi sự thay đổi đều có thể bắt đầu từ một người dám hành động. Trên hành trình hiện thực hóa khát vọng cống hiến ấy, tôi tin Hoa hậu Việt Nam có thể trở thành một điểm khởi đầu ý nghĩa, giúp tôi có thêm cơ hội, tiếng nói và sức ảnh hưởng để đến gần hơn với cộng đồng, lan tỏa những giá trị tích cực và biến mong muốn cống hiến thành những hành động cụ thể.

Hà Phương tiết lộ đem theo một bức ảnh gia đình và 2 gói mì tôm trong hành trình gia nhập Ngôi nhà chung - Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tôi không tìm kiếm một danh hiệu chỉ để gọi tên mình. Tôi mong muốn nếu một ngày được gọi tên, đó sẽ là lúc tôi có thêm cơ hội để gọi tên những điều tốt đẹp cho cộng đồng và cho Tổ quốc", Hà Phương chia sẻ khi đến với cuộc thi nhan sắc.

Một điều thú vị khi bước vào đến Ngôi nhà chung của cuộc thi năm nay, Hà Phương tiết lộ "hành trang" đem theo là một bức ảnh gia đình và... mì tôm. "Tôi đem theo ảnh gia đình vì cảm giác ba mẹ và các em luôn dõi theo mình trong hành trình phía trước. Ngoài ra, vì rất thích ăn uống, tôi lo sẽ bị đói khi đêm về nên lén đem theo 2 gói mì tôm dù mẹ đã dặn một thí sinh hoa hậu thì không nên", Hà Phương thật thà chia sẻ.

Trong thời gian học ngành Tài chính tiên tiến tại ĐH Kinh tế Quốc dân, Hà Phương không chỉ tập trung học tập mà còn tham gia truyền thông, dẫn chương trình, sản xuất truyền hình, các dự án cộng đồng; đồng thời tìm hiểu tài chính, đầu tư và trải nghiệm ở nhiều môi trường làm việc.

"Tuổi trẻ là khoảng thời gian phù hợp để thử sức và chấp nhận cả những lần chưa thành công. Điều đáng tiếc nhất không phải là thất bại, mà là không dám bắt đầu", Hà Phương chia sẻ.



