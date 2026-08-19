Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý

Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090), sinh năm 2004, từng giành giải Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022; tốt nghiệp xuất sắc sớm ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương. Khánh Vi cho rằng danh hiệu không phải đích đến mà là điểm khởi đầu của hành trình trách nhiệm. Nếu có cơ hội đi xa tại cuộc thi, cô mong muốn sử dụng tiếng nói và khả năng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.