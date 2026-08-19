Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý
GĐXH - 6 người đẹp Ninh Bình nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với dấu ấn, thành tích riêng biệt: Chiều cao khủng, IELTS 7.5, có người là Á khôi Đại học Công nghệ Đồng Nai.
Phạm Vân Hà (SBD 638) sinh năm 2008, cao 1m75, quê nội ở Ninh Bình nhưng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Vân Hà có thành tích học tập nổi bật khi từng đạt giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Pháp, giải Khuyến khích Olympic Hóa học và học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố. Cô sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
Phù Sa suýt ngã xuống sông, Chơn bị tàu hút trộm cát truy đuổiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Chơn không cam tâm nhìn cảnh bà con sống trong lo sợ khi bờ sông bị sạt lở, anh đã ra bến sông tìm hiểu nguyên nhân.
Khánh Thi: Đôi khi gia đình cũng có những khoảng trốngGiải trí -
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MC Vũ Mạnh Cường tiết lộ điều khó nhất khi dẫn 'Tổ quốc trong tim'Câu chuyện văn hóa -
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Con trai 7 tuổi của Đàm Vĩnh Hưng thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bốGiải trí -
GĐXH - Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng vừa tròn 7 tuổi có vẻ ngoài phổng phao, đẹp trai và thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật của bố.
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Nối tiếng từ sớm, nữ diễn viên Hayden Panettiere có trong tay sự nghiệp và hào quang Hollywood nhưng cuộc đời lại trải qua nhiều biến cố, mất mát.
Quang Minh tuổi U70: 'Có người để thương, có nhà để về, vậy là đủ đầy'Giải trí -
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Tin sao 18/8: Ngọc Trinh gây chú ý với thời trang cắt xẻ táo bạo, Khổng Tú Quỳnh nhan sắc ngọt ngào ở tuổi 35Giải trí -
GĐXH - Ngọc Trinh thu hút mọi ánh nhìn với trang phục cắt xẻ táo bạo, trong khi ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ phong độ nhan sắc ngọt ngào dù đang ở độ tuổi 35.
Nữ cử nhân quê Hải Phòng gây chú ý Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Hoàng Thị Hà Phương - nữ cử nhân quê Hải Phòng, đang gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ bởi nhan sắc, học vấn mà còn là các hoạt động cộng đồng ý nghĩa.
160 MC nhí vào 'Ngôi nhà chung' với thử thách hiện trường bất ngờXem - nghe - đọc -
GĐXH - Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC nhí toàn quốc 2026 tiếp tục nóng lên với 160 gương mặt xuất sắc đã chính thức vào Ngôi nhà chung ở Ba Vì với chủ đề "Thanh âm đồng dao".