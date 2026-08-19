Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý

Thứ tư, 16:32 19/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - 6 người đẹp Ninh Bình nổi bật tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với dấu ấn, thành tích riêng biệt: Chiều cao khủng, IELTS 7.5, có người là Á khôi Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 1.

Top 53 Hoa hậu Việt Nam 2026 đang tăng cường tập luyện các kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho hành trình tiếp theo của cuộc thi. Trong số 53 thí sinh, Ninh Bình chiếm ưu thế khi có tới 6 người đẹp với 6 màu sắc riêng: từ chiều cao, kinh nghiệm nghệ thuật đến thành tích học tập và hành trình vượt qua giới hạn của bản thân.

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 2.

Phạm Thị Phương (SBD 568), sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm thứ ba Đại học Phenikaa. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương đặt mục tiêu tiến sâu tại cuộc thi. Với cô, đó cũng là cách để đáp lại sự kỳ vọng của gia đình và ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của bản thân.

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 3.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương đặt mục tiêu tiến sâu tại cuộc thi. Với cô, đó cũng là cách để đáp lại sự kỳ vọng của gia đình và ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của bản thân.

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 4.

Trần Phương Linh sinh năm 2006, là sinh viên ngành Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng, Đại học Thương mại. Đến với cuộc thi, Phương Linh chọn tâm thế cởi mở, quan sát, lắng nghe và liên tục hoàn thiện bản thân, không hơn thua, không cố gắng trở thành phiên bản của người khác. Cô muốn cùng các thí sinh khác tạo nên hành trình đáng nhớ tại cuộc thi.

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 5.

Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 108) là một trong 4 thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước khi ghi danh cuộc thi, cô từng giảm hơn 10 kg để thay đổi vóc dáng và chuẩn bị cho hành trình mới. 

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 6.

Tại nhà chung, Bảo Chi có thêm những người bạn mới và xem các thí sinh như chị em trong gia đình. Ở Ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026, Bảo Chi và Vân Hà (SBD 638) nhanh chóng trở thành bạn thân. 

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 7.
Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 8.

Phạm Vân Hà (SBD 638) sinh năm 2008, cao 1m75, quê nội ở Ninh Bình nhưng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Vân Hà có thành tích học tập nổi bật khi từng đạt giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Pháp, giải Khuyến khích Olympic Hóa học và học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố. Cô sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. 

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 9.

Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090), sinh năm 2004, từng giành giải Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022; tốt nghiệp xuất sắc sớm ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương. Khánh Vi cho rằng danh hiệu không phải đích đến mà là điểm khởi đầu của hành trình trách nhiệm. Nếu có cơ hội đi xa tại cuộc thi, cô mong muốn sử dụng tiếng nói và khả năng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chân dung 6 người đẹp Ninh Bình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 đang gây chú ý - Ảnh 10.

Mai Thị Yến Nhi (SBD 076) là Á khôi 1 của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, chiều cao 1m73. Yến Nhi có hơn bốn năm gắn bó với nghề dancer. Thời gian tập luyện và biểu diễn giúp cô rèn tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng làm chủ sân khấu. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp quê Ninh Bình muốn kể câu chuyện vượt qua sự nhút nhát, đồng thời truyền động lực để các bạn trẻ tự tin hơn và kiên trì theo đuổi ước mơ.


 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.