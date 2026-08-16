Cựu sinh viên Kinh tế quê Hải Phòng gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Nữ sinh RMIT quê Thanh Hóa gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh RMIT, gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với chiều cao 1m74 và đam mê thể thao. Cô mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực và học hỏi từ cuộc thi.

Đinh Ngọc Châu sinh năm 2001, là 1 trong 3 nữ sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân có tên trong top 53 Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp quê Hải Phòng cao 1m72 m, tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân, hiện làm kinh doanh tự do.

Ngọc Châu thừa nhận, cô có nhiều trăn trở khi xu hướng của các cuộc thi sắc đẹp thường ưu tiên những cô gái độ tuổi mười tám, đôi mươi. Nhưng quyết tâm "bứt phá" rào cản tuổi tác, Ngọc Châu đặt mục tiêu học hỏi, hoàn thiện bản thân và khao khát giành được chiếc vương miện danh giá của Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngọc Châu là một trong 3 nữ sinh của Đại học Kinh tế Quốc dân lọt chung khảo Hoa hậu Việt Nam.

Không chỉ quyết tâm của bản thân, Ngọc Châu còn nhận được sự động viên rất lớn từ mẹ của mình là bà Phạm Thị Thu Hà, công tác trong ngành giáo dục. Trong ngày gia nhập ngôi nhà chung của Hoa hậu Việt Nam, mẹ đẻ của Đinh Ngọc Châu tiết lộ bản thân từng tham gia cuộc thi học sinh thanh lịch nhưng không nhận được sự ủng hộ của gia đình, bà đành gác lại ước mơ để tập trung học tập.

Vì thế, khi con gái bày tỏ mong muốn thử sức tại Hoa hậu Việt Nam, mẹ của Ngọc Châu vừa ủng hộ vừa đặt ra một điều kiện mềm: con cần hoàn thành việc học trước.

Trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô vào top 10 và giành danh hiệu Người đẹp Áo dài tại Hoa hậu Biển Việt Nam 2025. Với bà Thu Hà, việc con được gọi tên vào chung khảo là niềm vui và sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị nhưng gia đình không đặt nặng chuyện con phải giành vương miện. "Không có sự thành công nào không trải qua gian nan, rèn luyện. Để đạt vương miện Hoa hậu Việt Nam danh giá càng khó khăn", mẹ của Ngọc Châu chia sẻ.

Người đẹp thừa nhận không có lợi thế tuổi mười tám đôi mươi nhưng cô vẫn quyết tâm đi thật xa tại Hoa hậu Việt Nam 2026.