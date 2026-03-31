Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ
Nữ sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh, trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa vừa giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD từ Wesleyan University, Mỹ.
Fanpage trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa gửi lời chúc mừng đến học sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh 1, đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) từ Wesleyan University (Top 13 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ).
Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, Thu Hà là 1 trong 11 học sinh toàn châu Á nhận học bổng danh giá Freeman Asian Scholarship. Theo đó, nữ sinh đang học lớp 12 chuyên Anh sẽ được tài trợ 100% chi phí học tập, sinh hoạt và vé máy bay trong suốt 4 năm học.
Bên cạnh suất học bổng 444.000 USD từ Wesleyan University, Lê Thu Hà còn nhận được thư trúng tuyển và học bổng ấn tượng từ nhiều trường đại học danh tiếng như: Dickinson College 1.7 tỷ/năm, Denison University 1.6 tỷ/năm, DePauw University 1.4 tỷ/năm… Với thành tích học tập ấn tượng (IELTS 8.0, SAT 1510) cùng bài luận giàu cảm xúc về người bạn tự kỷ và phong thái tự tin trong phỏng vấn, Thu Hà đã chinh phục hoàn toàn hội đồng tuyển sinh.
Được biết, chị gái là Lê Ngân Hà, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, cựu học sinh chuyên Anh Lam Sơn, từng giành học bổng toàn phần tại Williams College (Top 1 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ).
Cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên Tiếng Anh của nữ sinh vừa giành học bổng du học Mỹ cho biết, từ năm lớp 10, Lê Thu Hà đã đặt mục tiêu du học. Mặc dù có khả năng để chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia nhưng theo cô Lưu Cẩm Hà, nữ sinh biết lựa chọn lối đi riêng để tỏa sáng.
“Hà là học sinh tư duy logic, sắc sảo lại chăm chỉ, chịu khó, không ngại thử sức. Đặc biệt, trong học tập em rất kiên trì, bền bỉ, chắc chắn và bản lĩnh. Tôi cho rằng, thành công của em không chỉ đến từ danh hiệu mà còn đến từ hành trình nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày”, cô chủ nhiệm chia sẻ.
Cũng theo tiết lộ của cô Lưu Cẩm Hà, nữ sinh vừa giành học bổng toàn phần 444.000 USD rất năng động, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Hà là một MC rất tự tin, duyên dáng.
Nam sinh lớp 9 của Việt Nam được Tổng thống Timor-Leste mời thăm và diễn thuyếtGiáo dục - 1 ngày trước
Thái Duy Anh, học sinh lớp 9 tại một trường ở TPHCM sẽ thăm Timor-Leste theo thư mời chính thức của Phủ Tổng thống nước này. Em sẽ tham gia nhiều hoạt động trong chuyến thăm, trong đó có cả thuyết trình về Việt Nam và các vấn đề quốc tế…
Từ cậu bé 4h sáng lội bùn đi học đến top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giớiGiáo dục - 2 ngày trước
Từng đạp xe 12 km đi học ở vùng lũ Quảng Bình, TS Phạm Anh Tuấn nay là nhà khoa học lọt top 2% ảnh hưởng nhất thế giới, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2025.
Tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho nam sinh lao vào đám cháy cứu ngườiGiáo dục - 4 ngày trước
Nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội Nguyễn Lê Tú được Trung ương Đoàn trao Bằng khen, Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm sau hành động lao vào đám cháy cứu người ở Lĩnh Nam.
Đại học Bách khoa Hà Nội khen thưởng nam sinh viên đập mái tôn cứu người trong đám cháy ở Hà NộiGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Lê Tú (sinh viên năm 2 Khoa Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách Khoa Hà Nội) vừa nhận giấy khen, quà động viên từ nhà trường vì tinh thần quả cảm.
Trường tiên tiến ở Nghệ An: Tuyển khó, học sinh mệt, trường 'đuối'Giáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Sau gần 4 năm thí điểm, mô hình trường tiên tiến tại Nghệ An bộc lộ nhiều bất cập. Từ khó tuyển sinh, học sinh quá tải đến nhà trường gặp áp lực lớn do thiếu điều kiện triển khai.
TP.HCM chính thức công bố lịch thi vào lớp 10Giáo dục - 5 ngày trước
Lịch thi vào lớp 10 công lập tại TP.HCM diễn ra 2 ngày 1/6 và 2/6 theo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp mới được UBND TP.HCM ban hành.
Tin mới nhất về lịch thi và cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 Hà Nội năm 2026Giáo dục - 5 ngày trước
GĐXH - Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027. Trong đó quy định rõ lịch thi, cách tính điểm xét tuyển và nguyên tắc xét nguyện vọng.
Nữ giám đốc cao 86cm và hành trình 'viết lại mười lần mỗi nét chữ'Giáo dục - 6 ngày trước
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền cao 86cm vượt qua bệnh còi xương bẩm sinh, kiên trì viết mười lần mỗi chữ, gây dựng doanh nghiệp và trở thành diễn giả truyền cảm hứng.
Nam sinh phá vỡ kỷ lục thi Đánh giá tư duy có niềm đam mê Toán họcGiáo dục - 6 ngày trước
Giành 98.98/100 điểm, em Nguyễn Tuấn Đạt, Trường THPT Vĩnh Bảo (Hải Phòng), trở thành thủ khoa phá vỡ mọi kỷ lục về điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách Khoa Hà Nội từ trước đến nay.
43 trường đại học sử dụng IELTS để xét tuyển năm 2026Giáo dục - 6 ngày trước
GĐXH - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và nhiều trường khác đã thông báo sử dụng chứng chỉ tiếng Anh IELTS để tuyển sinh trong năm 2026.
