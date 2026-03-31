Nữ sinh Thanh Hóa giành học bổng hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ

Fanpage trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa vừa gửi lời chúc mừng đến học sinh Lê Thu Hà, lớp 12 chuyên Anh 1, đã xuất sắc giành học bổng toàn phần trị giá 444.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng) từ Wesleyan University (Top 13 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ).

Trường THPT chuyên Lam Sơn cho biết, Thu Hà là 1 trong 11 học sinh toàn châu Á nhận học bổng danh giá Freeman Asian Scholarship. Theo đó, nữ sinh đang học lớp 12 chuyên Anh sẽ được tài trợ 100% chi phí học tập, sinh hoạt và vé máy bay trong suốt 4 năm học.

Chân dung Lê Thu Hà, nữ sinh THPT chuyên Lam Sơn vừa giành học bổng trị giá hơn 11 tỷ đồng đến Mỹ. Ảnh: FP THPT chuyên Lam Sơn

Bên cạnh suất học bổng 444.000 USD từ Wesleyan University, Lê Thu Hà còn nhận được thư trúng tuyển và học bổng ấn tượng từ nhiều trường đại học danh tiếng như: Dickinson College 1.7 tỷ/năm, Denison University 1.6 tỷ/năm, DePauw University 1.4 tỷ/năm… Với thành tích học tập ấn tượng (IELTS 8.0, SAT 1510) cùng bài luận giàu cảm xúc về người bạn tự kỷ và phong thái tự tin trong phỏng vấn, Thu Hà đã chinh phục hoàn toàn hội đồng tuyển sinh.

Nữ sinh có bố làm ngành ngân hàng, mẹ là giáo viên. Ảnh: Lam Sơn

Được biết, chị gái là Lê Ngân Hà, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh, cựu học sinh chuyên Anh Lam Sơn, từng giành học bổng toàn phần tại Williams College (Top 1 Liberal Arts Colleges Hoa Kỳ).

Cô Lưu Cẩm Hà, giáo viên chủ nhiệm, đồng thời là giáo viên Tiếng Anh của nữ sinh vừa giành học bổng du học Mỹ cho biết, từ năm lớp 10, Lê Thu Hà đã đặt mục tiêu du học. Mặc dù có khả năng để chinh phục các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh và quốc gia nhưng theo cô Lưu Cẩm Hà, nữ sinh biết lựa chọn lối đi riêng để tỏa sáng.

Nữ sinh cùng cô giáo chủ nhiệm lớp 12 chuyên Anh, THPT chuyên Lam Sơn.

“Hà là học sinh tư duy logic, sắc sảo lại chăm chỉ, chịu khó, không ngại thử sức. Đặc biệt, trong học tập em rất kiên trì, bền bỉ, chắc chắn và bản lĩnh. Tôi cho rằng, thành công của em không chỉ đến từ danh hiệu mà còn đến từ hành trình nỗ lực nghiêm túc mỗi ngày”, cô chủ nhiệm chia sẻ.

Cũng theo tiết lộ của cô Lưu Cẩm Hà, nữ sinh vừa giành học bổng toàn phần 444.000 USD rất năng động, tích cực trong các hoạt động ngoại khóa. Hà là một MC rất tự tin, duyên dáng.