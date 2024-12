Nửa đêm lẻn vào chùa phá khóa hòm công đức trộm tiền

Khoảng 0h12 ngày 18/11, kẻ gian đã phá khóa cửa, đột nhập vào gian Tam bảo của chùa Thiện Ứng (thôn Thượng Đỗ 2, xã Thượng Vũ- nay là xã Vũ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương). Khi vào gian Tam Bảo, kẻ xấu đã phá khóa 3 hòm công đức và lấy đi số tiền khoảng 5 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, nhà chùa đã làm đơn trình báo gửi đến Công an xã Thượng Vũ.

Đối tượng Lê Văn Đông. Ảnh: Cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Thượng Vũ và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Kim Thành) nhanh chóng thu thập thông tin, điều tra làm rõ và truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23h20 cùng ngày, cơ quan công an xác định 3 đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản tại chùa Thiện Ứng đều trú tại tỉnh Hải Dương.

Danh tính các đối tượng, gồm: N.T.H. (SN 2008), Lê Văn Đông (SN 2005, cùng ở xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà) và P.H.K. (SN 2009, trú tại phường Ái Quốc, TP. Hải Dương).

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản và giao nộp số tiền còn lại sau khi trộm cắp được cho lực lượng chức năng.

Trụ trì chùa Thiện Ứng gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Ảnh: Cơ quan Công an.

Liên quan đến sự việc trên, cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Đông (SN 2005, trú tại xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về tội "Trộm cắp tài sản". Do tại thời điểm phạm tội, N.T.H mới 15 tuổi 11 tháng 21 ngày và P.H.K mới 14 tuổi 1 tháng 6 ngày nên bị cơ quan công an cảnh cáo.

Cảm kích trước tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng công an, Trụ trì chùa Thiện Ứng đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương.

