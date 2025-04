Nửa đêm lẻn vào Đền Quan Hoàng Bảy để trộm tiền công đức

14 giờ trước

Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Hoàng Vũ Lập (SN 1997, trú xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) về hành vi: “Trộm cắp tài sản”.