Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất
Những gì đang diễn ra ở Công viên quốc gia Yellowstone của Mỹ có thể tiết lộ nhiều điều về sự sống ngoài hành tinh.
Trong một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí khoa học PNAS Nexus, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Eric Boyd từ Đại học bang Montana đã vén màn bí ẩn về sự sống ngầm ở Công viên quốc gia Yellowstone: Một cộng đồng vi sinh vật rộng lớn, phản ứng năng động với năng lượng địa chấn
Công viên quốc gia Yellowstone là lãnh địa của núi lửa quái vật cùng tên, nơi có cảnh quan ngoạn mục như một thế giới ngoài hành tinh và liên tục xảy ra những cơn động đất nhỏ.
Khi động đất xảy ra, nhiều thứ có thể dịch chuyển cùng lúc. Các lớp đá có thể nứt vỡ và để lộ bề mặt khoáng chất mới. Chất lỏng trước đó bị giữ lại có thể bị đẩy ra ngoài. Nước có thể được chuyển hướng vào các kênh dẫn mới.
Cùng nhau, những thay đổi này có thể kích hoạt các phản ứng hóa học mới và làm thay đổi "thực đơn" hóa học của sự sống dưới bề mặt công viên quốc gia này.
Để ghi lại những thay đổi, các nhà khoa học thu thập mẫu nước từ một lỗ khoan sâu gần 100 mét ở rìa phía tây của Hồ Yellowstone 5 lần.
Dữ liệu cho thấy nồng độ hydro, sunfua và carbon hữu cơ hòa tan tăng lên sau mỗi trận động đất.
Những thay đổi hóa học này đi kèm với sự gia tăng số lượng tế bào phù du, cho thấy hoạt động hoặc số lượng vi sinh vật tăng lên cùng với những thay đổi về thành phần hóa học của nước.
Nói cách khác, sự sống dưới bề mặt ở đây là một cộng đồng vi sinh vật phản ứng năng động với năng lượng địa chấn: Mỗi cơn động đất nhỏ là một cú kích thích giúp các dạng sống này "tỉnh thức", phát triển nhanh đột biến, ngày càng đông đúc và đa dạng về loài.
Những phát hiện này cho thấy năng lượng địa chấn đóng vai trò tích cực hơn nhiều trong việc định hình các hệ sinh thái ngầm so với những gì chúng ta đã biết trước đây, theo SciTech Daily.
Các cơ chế tương tự có thể hoạt động trên các hành tinh đá khác chứa nước: Nếu các cơn động đất nhỏ có thể làm mới hóa học bề mặt ở những nơi khác, nó có thể làm tăng khả năng sinh sống của vi khuẩn trên các hành tinh như Sao Hỏa, cũng như trên nhiều "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.
