Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất

Thứ hai, 06:59 05/01/2026 | Tiêu điểm
Nguyễn Kim Ngân
Nguyễn Kim Ngân
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Những gì đang diễn ra ở Công viên quốc gia Yellowstone của Mỹ có thể tiết lộ nhiều điều về sự sống ngoài hành tinh.

Trong một nghiên cứu vừa đăng tải trên tạp chí khoa học PNAS Nexus, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Eric Boyd từ Đại học bang Montana đã vén màn bí ẩn về sự sống ngầm ở Công viên quốc gia Yellowstone: Một cộng đồng vi sinh vật rộng lớn, phản ứng năng động với năng lượng địa chấn

Công viên quốc gia Yellowstone là lãnh địa của núi lửa quái vật cùng tên, nơi có cảnh quan ngoạn mục như một thế giới ngoài hành tinh và liên tục xảy ra những cơn động đất nhỏ.

Núi lửa quái vật ở Mỹ “đánh thức” sự sống dưới lòng đất - Ảnh 1.

Suối nước nóng Grand Prismatic là biểu hiện bề mặt của một hệ thống tầng chứa nước ngầm rộng lớn trong Công viên quốc gia Yellowstone, nơi sự sống ngầm phát triển mạnh mẽ - Ảnh: David Mencin

Khi động đất xảy ra, nhiều thứ có thể dịch chuyển cùng lúc. Các lớp đá có thể nứt vỡ và để lộ bề mặt khoáng chất mới. Chất lỏng trước đó bị giữ lại có thể bị đẩy ra ngoài. Nước có thể được chuyển hướng vào các kênh dẫn mới.

Cùng nhau, những thay đổi này có thể kích hoạt các phản ứng hóa học mới và làm thay đổi "thực đơn" hóa học của sự sống dưới bề mặt công viên quốc gia này.

Để ghi lại những thay đổi, các nhà khoa học thu thập mẫu nước từ một lỗ khoan sâu gần 100 mét ở rìa phía tây của Hồ Yellowstone 5 lần.

Dữ liệu cho thấy nồng độ hydro, sunfua và carbon hữu cơ hòa tan tăng lên sau mỗi trận động đất.

Những thay đổi hóa học này đi kèm với sự gia tăng số lượng tế bào phù du, cho thấy hoạt động hoặc số lượng vi sinh vật tăng lên cùng với những thay đổi về thành phần hóa học của nước.

Nói cách khác, sự sống dưới bề mặt ở đây là một cộng đồng vi sinh vật phản ứng năng động với năng lượng địa chấn: Mỗi cơn động đất nhỏ là một cú kích thích giúp các dạng sống này "tỉnh thức", phát triển nhanh đột biến, ngày càng đông đúc và đa dạng về loài.

Những phát hiện này cho thấy năng lượng địa chấn đóng vai trò tích cực hơn nhiều trong việc định hình các hệ sinh thái ngầm so với những gì chúng ta đã biết trước đây, theo SciTech Daily.

Các cơ chế tương tự có thể hoạt động trên các hành tinh đá khác chứa nước: Nếu các cơn động đất nhỏ có thể làm mới hóa học bề mặt ở những nơi khác, nó có thể làm tăng khả năng sinh sống của vi khuẩn trên các hành tinh như Sao Hỏa, cũng như trên nhiều "mặt trăng sự sống" của hệ Mặt Trời.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Tiêu điểm - 22 giờ trước

GĐXH - "Người ăn xin giàu nhất thế giới" sở hữu khối tài sản 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng) sau 40 năm hành nghề.

NASA bất ngờ phát hiện một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

NASA bất ngờ phát hiện một vùng đất ngoài hành tinh từng giống Đông Nam Á về khí hậu

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Vùng đất ngoài hành tinh mà con người vẫn nhìn thấy ngày nay có thể từng sở hữu khí hậu đặc trưng của Đông Nam Á.

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Phát hiện cá thể báo đốm chưa từng thấy xuất hiện liên tục

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sự xuất hiện của con báo đốm mới tại Arizona, đặc biệt là việc nó quay trở lại cùng một khu vực nhiều lần trong khoảng thời gian 10 ngày, là một dấu hiệu tốt.

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ Trung Quốc 32 tuổi đã có màn “lội ngược dòng” ngoạn mục khi xây dựng được sự nghiệp vững chắc tại Nhật Bản nhờ công việc thu gom phế liệu.

Hé lộ bí ẩn của hiện tượng "ma trơi"

Hé lộ bí ẩn của hiện tượng "ma trơi"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nghiên cứu mới cho thấy hiện tượng “ma trơi” có thể bắt nguồn từ tia sét siêu nhỏ giữa các bong bóng khí mê-tan và không khí.

Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Phát hiện loài sinh vật hiếm chỉ xuất hiện vài ngày mỗi năm, du khách nối đuôi nhau đến tận nơi xem

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Đó là loài sinh vật đặc biệt nào?

Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.

Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh

Loài thủy quái đáng sợ nhất hành tinh

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Đây là một trong những loài gớm ghiếc nhất hành tinh.

Số phận của vũ trụ sẽ đi về đâu: Một kịch bản lạnh lẽo hay sự khởi đầu của vẻ đẹp chưa từng thấy?

Số phận của vũ trụ sẽ đi về đâu: Một kịch bản lạnh lẽo hay sự khởi đầu của vẻ đẹp chưa từng thấy?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Liệu ngôi nhà chung của nhân loại có thực sự đi đến hồi kết? Từ sự lụi tàn của các vì sao đến những cú va chạm thiên hà nảy lửa, các nhà vật lý thiên văn đang vẽ nên một bức tranh tương lai vừa bi tráng, vừa đầy hy vọng cho vũ trụ bao la này.

Người dân Nhật Bản làm gì vào ngày đầu tiên của Tết Dương lịch để cầu mong may mắn?

Người dân Nhật Bản làm gì vào ngày đầu tiên của Tết Dương lịch để cầu mong may mắn?

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Người dân Nhật Bản đang thực hiện những nghi lễ truyền thống mang đậm màu sắc tâm linh nhằm cầu mong sự thanh tịnh và may mắn.

Xem nhiều

Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Dữ liệu trong hai hộp đen của máy bay MH370 sẽ nói lên sự thật nếu được tìm thấy sau hơn 10 năm?

Tiêu điểm

GĐXH - Nếu tìm được máy bay MH370 mất tích bí ẩn, liệu có thể khôi phục dữ liệu trong hộp đen để làm rõ sự thật.

Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?

Vì sao lại ăn 12 trái nho vào đêm giao thừa và lý giải loạt tục lệ kỳ lạ của các nước trên thế giới?

Tiêu điểm
Phát hiện ở sân sau nhà của một cậu bé 8 tuổi đã thực sự thay đổi khoa học mãi mãi

Phát hiện ở sân sau nhà của một cậu bé 8 tuổi đã thực sự thay đổi khoa học mãi mãi

Tiêu điểm
Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Tiêu điểm
Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Bí ẩn đằng sau thu nhập hơn 747 triệu đồng/tháng, sống trong biệt thự, đi xe sang của người phụ nữ 32 tuổi

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top