Nuôi con đến lúc trưởng thành mới hiểu: Điểm số không phải tất cả, có 3 điều cha mẹ nhất định phải bồi dưỡng
GĐXH - Phần lớn cha mẹ đều mong con học giỏi, có công việc ổn định, sống đủ đầy và bình an. Nhưng trên hành trình nuôi dạy con, không ít người sau nhiều năm dồn toàn lực cho việc học hành, thành tích mới chợt nhận ra một điều: con có thể đạt điểm cao nhưng lại thiếu kỹ năng sống, thiếu bản lĩnh và đôi khi… xa cách chính gia đình mình.
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, thành công bền vững của một đứa trẻ không chỉ đến từ điểm số, mà còn phụ thuộc vào năng lực nội tại và sức mạnh tinh thần. Khi con trưởng thành, cha mẹ mới thấm thía rằng có những giá trị nếu không được bồi dưỡng từ sớm thì rất khó bù đắp về sau.
Nuôi dưỡng sở thích – nền tảng giúp trẻ phát triển toàn diện
Trong áp lực cạnh tranh hiện nay, nhiều phụ huynh dành phần lớn thời gian và tài chính để cho con học thêm, luyện thi và chạy theo thành tích. Tuy nhiên, khi lịch học dày đặc khiến trẻ gần như không còn thời gian cho sở thích cá nhân, hệ quả thường không chỉ là mệt mỏi mà còn làm giảm động lực học tập.
Thực tế cho thấy, những đứa trẻ được tạo điều kiện theo đuổi sở thích thường có tinh thần tích cực và khả năng tự học tốt hơn. Sở thích không chỉ giúp trẻ thư giãn mà còn rèn luyện tính kiên trì, khả năng tập trung và kỹ năng quản lý thời gian.
Các nghiên cứu tâm lý giáo dục cũng chỉ ra rằng, trẻ được phát triển năng khiếu nghệ thuật, thể thao hoặc hoạt động sáng tạo thường có khả năng cân bằng cảm xúc tốt hơn, ít rơi vào trạng thái căng thẳng hoặc chống đối.
Ngược lại, khi sở thích bị xem là “vô bổ” hoặc bị cấm đoán, trẻ dễ thu mình, học tập trong trạng thái bị ép buộc. Về lâu dài, điều này có thể khiến trẻ mất phương hướng, thiếu động lực và khó xác định giá trị bản thân.
Tôn trọng ước mơ của con – xây nền tảng niềm tin gia đình
Một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của trẻ chính là việc cha mẹ có tôn trọng lựa chọn và ước mơ của con hay không.
Niềm tin giữa cha mẹ và con cái không hình thành từ sự kiểm soát, mà đến từ sự lắng nghe và thấu hiểu. Khi trẻ cảm thấy ý kiến của mình được tôn trọng, trẻ có xu hướng chia sẻ nhiều hơn, từ đó giúp cha mẹ dễ dàng đồng hành và định hướng.
Thực tế, nhiều mâu thuẫn gia đình xuất phát từ việc cha mẹ áp đặt lộ trình tương lai cho con. Có những đứa trẻ được chăm lo đầy đủ nhưng khi bày tỏ mong muốn theo đuổi con đường riêng lại bị phản đối ngay lập tức. Điều này khiến trẻ cảm thấy bị phủ nhận, dần thu hẹp giao tiếp với gia đình.
Các chuyên gia cho rằng, tôn trọng ước mơ của con không có nghĩa là đồng ý vô điều kiện. Vai trò của cha mẹ là cùng con phân tích mục tiêu, đánh giá rủi ro, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị phương án dự phòng. Khi đó, con vừa có quyền lựa chọn, vừa có điểm tựa tinh thần vững chắc.
Đồng hành khi con vấp ngã – bài học quan trọng nhất của tình thân
Trong hành trình trưởng thành, thất bại là điều khó tránh khỏi. Những biến cố như thi trượt, mất việc, đổ vỡ tình cảm hay thất bại kinh doanh có thể khiến người trẻ rơi vào khủng hoảng tâm lý.
Theo các chuyên gia tâm lý, điều khiến người trẻ suy sụp không chỉ là khó khăn tài chính hay áp lực xã hội, mà còn là cảm giác mất chỗ dựa tinh thần. Nếu trong giai đoạn này, cha mẹ lựa chọn chỉ trích hoặc so sánh, trẻ rất dễ rơi vào trạng thái tự ti, khép kín, thậm chí trầm cảm.
Ngược lại, sự bình tĩnh, lắng nghe và đồng hành của cha mẹ có thể trở thành “phao cứu sinh” giúp con đứng dậy sau thất bại. Hỗ trợ đúng cách không phải là bao bọc hay gánh thay mọi hậu quả, mà là cùng con nhìn nhận vấn đề, tìm giải pháp và khơi dậy niềm tin vào bản thân.
Nhiều chuyên gia cho rằng, cách cha mẹ phản ứng trước thất bại của con sẽ quyết định khả năng phục hồi và bản lĩnh sống của trẻ trong tương lai.
Thành công của con không chỉ đo bằng bảng điểm
Giáo dục hiện đại ngày càng nhấn mạnh rằng, trí tuệ cảm xúc, khả năng thích ứng và sức mạnh tinh thần mới là yếu tố giúp con người vững vàng trước biến động cuộc sống.
Một đứa trẻ có thể không đứng đầu lớp, nhưng nếu biết mình thích gì, dám theo đuổi ước mơ và đủ bản lĩnh để đứng dậy sau vấp ngã, đó mới là nền tảng của thành công lâu dài.
Với nhiều bậc cha mẹ, hành trình nuôi con là quá trình học lại cách yêu thương. Không phải cứ hy sinh thật nhiều là đủ, mà quan trọng là hiểu con cần gì ở từng giai đoạn trưởng thành.
Bởi sau tất cả, điều con cần nhất không chỉ là thành tích, mà là một gia đình luôn tôn trọng, tin tưởng và sẵn sàng dang tay khi con cần trở về.
Những câu nói 'đậm mùi' EQ thấp khi nghỉ việcGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là những câu nói phổ biến khi nghỉ việc thường bị xem là biểu hiện của EQ thấp trong môi trường công sở.
Hai kiểu mẹ chồng trên phim khiến các nàng dâu vô cùng khiếp đảmGia đình - 1 giờ trước
GĐXH - Mỗi khi câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, khán giả Việt lại có xu hướng “đào” lại những hình tượng mẹ chồng từng gây ám ảnh trên màn ảnh nhỏ.
Ròng rã 8 năm trả nợ giúp mẹ chồng, nàng dâu chết lặng khi biết nguồn gốc khoản nợGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Kết hôn 8 năm, người phụ nữ vẫn miệt mài trả nợ giúp mẹ chồng. Khi biết khoản nợ ấy bắt nguồn từ đâu, cô suy sụp và day dứt.
Nhận diện người đàn ông dễ thành công nhờ có 3 phẩm chất quý nàyGia đình - 6 giờ trước
GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, thành công của một người đàn ông thường gắn liền với tiền bạc, địa vị hoặc những thành tựu xã hội. Tuy nhiên, khi quan sát kỹ, có thể nhận ra rằng những người đàn ông “đi đến đâu cũng được tin tưởng, quý mến và sẵn sàng hỗ trợ” lại thường có những phẩm chất bên trong rất đặc biệt.
Người thông minh gặp 3 tình huống này thường chọn im lặng: Đỉnh cao của trí tuệ thâm sâuGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Người xưa có câu: "Nói là bạc, im lặng là vàng". Trong cuộc sống, có những lúc việc tranh cãi chỉ để thỏa mãn cái tôi nhất thời, nhưng cái giá phải trả lại là sự tự tôn và các mối quan hệ quý giá.
Sống tử tế nên trời không phụ: Những cung hoàng đạo nhân hậu, độ lượngGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp và an tâm khi ở bên. Họ không chỉ giàu lòng trắc ẩn mà còn sẵn sàng dang tay giúp đỡ khi ai đó gặp khó khăn.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ giàu tình cảm, hậu vận không lo thiếu thốnGia đình - 10 giờ trước
GĐXH - Theo đó, những phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các con số dưới đây được cho là dễ có cuộc sống tuổi già an nhàn, gia đình êm ấm, hậu vận viên mãn.
Đừng để quá muộn: 3 kiểu nói chuyện của cha mẹ tưởng hay nhưng khiến con xa cách cả đờiNuôi dạy con - 12 giờ trước
GĐXH - Không ít cha mẹ tin rằng chỉ cần nói điều đúng là đủ để dạy con nên người. Thế nhưng trong nhiều trường hợp, chính cách nói của cha mẹ lại vô tình đẩy con cái ra xa.
Vừa trắng tay sau ly hôn vợ, tôi bị bạn gái làm chuyện phũ phàngChuyện vợ chồng - 13 giờ trước
Sau những cuộc tình vụng trộm, vợ nhất quyết ly hôn, tôi ra đi tay trắng và chút hy vọng cuối cùng là sự bù đắp của bạn gái nhưng mọi thứ đã không như vậy...
Phụ nữ có EQ cao sẽ không bao giờ thú nhận 4 “bí mật” này với mẹ chồngGia đình - 1 ngày trước
Đôi khi việc giữ kín những điều này cũng chính là cách bảo vệ hôn nhân của bạn.
Gia đình hưng thịnh hay không nhìn vào con cái là biết: 3 dấu hiệu cho thấy gia đình bạn sắp có phúc lộc dồi dàoNuôi dạy con
GĐXH - Muốn biết tài vận của một gia đình trong tương lai ra sao, không cần nhìn đâu xa, chỉ cần quan sát con cái của họ qua 3 phương diện then chốt này là sẽ rõ.