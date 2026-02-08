Ròng rã 8 năm trả nợ giúp mẹ chồng, nàng dâu chết lặng khi biết nguồn gốc khoản nợ

8 năm gánh khoản nợ khổng lồ cùng mẹ chồng

Một người phụ nữ ở Giang Tây (Trung Quốc) cho biết từ khi kết hôn, gần như toàn bộ lương của chồng mỗi tháng đều dùng để trả nợ cho gia đình.

Suốt 8 năm qua, vợ chồng cô vẫn chưa thể trả hết khoản vay mà bố mẹ chồng đứng ra gánh.

Điều khiến cô khó hiểu là bố mẹ chồng sống rất tiết kiệm, chi tiêu dè sẻn, không hề có dấu hiệu tiêu xài hoang phí. Vậy vì sao gia đình lại nợ số tiền lớn đến vậy?

Mỗi lần cô hỏi, chồng và mẹ chồng đều lảng tránh.

Người phụ nữ này làm việc cật lực suốt 8 năm sau khi kết hôn vẫn không trả hết món nợ của bố mẹ chồng, hóa ra đó là khoản tiền sính lễ để cưới cô. Ảnh: Douyin

Sự thật về khoản nợ

Chỉ đến khi bị vợ truy hỏi đến cùng, người chồng mới tiết lộ toàn bộ khoản nợ mà gia đình đang gánh suốt 8 năm qua thực chất là tiền sính lễ nộp cho nhà gái khi cưới.

Số tiền mà bố mẹ cô dâu yêu cầu là 680 nghìn nhân dân tệ (khoảng 2,3 tỷ đồng), cao hơn nhiều so với mức trung bình địa phương.

Vì không muốn chuyện hôn nhân đổ vỡ, mẹ chồng và gia đình đã vay mượn khắp nơi để nộp đủ số tiền này.

Cô dâu khi đó tin rằng gia đình chồng, đặc biệt là mẹ chồng, có đủ khả năng lo liệu nên không hề biết họ phải vay nợ.

Mẹ chồng chấp nhận vay nợ vì hạnh phúc của con trai

Theo chia sẻ, bố mẹ chú rể không hề mặc cả hay than vãn. Họ chấp nhận khoản sính lễ cao vì thương con, không muốn hai người phải chia tay.

Suốt nhiều năm sau đó, bố mẹ chồng vẫn âm thầm cùng con trai trả nợ, không một lời trách móc con dâu.

Câu chuyện khiến nhiều người cảm thông với hoàn cảnh của gia đình chồng, cho rằng mẹ chồng đã hy sinh rất nhiều để giữ trọn hôn sự cho con.

Cô cho rằng nếu ngày đó bố mẹ không nhận số tiền quá lớn, bố mẹ chồng và chồng cô đã không phải vất vả suốt nhiều năm như vậy. Ảnh minh họa

Nàng dâu suy sụp

Biết được sự thật, người phụ nữ rơi vào trạng thái thất vọng và hối hận. Cô cho rằng nếu ngày đó bố mẹ không nhận số tiền quá lớn, bố mẹ chồng và chồng cô đã không phải vất vả suốt nhiều năm như vậy.

"Giá như một phần số tiền ấy được cho lại làm của hồi môn, có lẽ mẹ chồng và chồng tôi đã không phải chật vật trả nợ đến thế", cô chia sẻ.

Cô thậm chí thừa nhận cảm giác như hôn nhân của mình bị đặt lên bàn cân tiền bạc, và giờ đây chính cô cùng gia đình chồng phải gánh hậu quả.

Cư dân mạng tranh cãi gay gắt về nạn thách cưới

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng loạt bình luận trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự cảm thông với gia đình chồng khi họ chấp nhận vay nợ lớn để không làm lỡ duyên con cái.

Có ý kiến cho rằng 680 nghìn tệ là số tiền khổng lồ, nhưng bố mẹ chú rể vẫn đồng ý vô điều kiện, chứng tỏ họ coi trọng hạnh phúc của con hơn tất cả. Một số người khuyên nàng dâu nên trân trọng gia đình chồng và đối xử tốt với họ.

Tuy nhiên, phần lớn bình luận lại chỉ trích gay gắt nạn thách cưới quá cao. Nhiều người cho rằng việc đưa ra yêu cầu sính lễ "trên trời" là hành động thiếu trách nhiệm, thậm chí biến hôn nhân thành giao dịch.

"Cha mẹ đòi sính lễ giá cao thực sự không xứng đáng làm cha mẹ", một cư dân mạng viết. Người khác bình luận: "Tham lam thách cưới số tiền lớn, cuối cùng con gái họ phải è cổ ra làm việc trả nợ. Họ có hiểu điều đó không?".

Những khoản nợ lớn phát sinh từ phong tục thách cưới, chính những người trẻ lại trở thành người gánh hậu quả lâu dài nhất. Ảnh minh họa

Khi sính lễ trở thành gánh nặng sau hôn nhân

Sính lễ vốn là phong tục mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện sự trân trọng của nhà trai đối với nhà gái. Tuy nhiên, khi con số vượt quá khả năng chi trả, nó có thể biến thành gánh nặng tài chính kéo dài nhiều năm.

Trong câu chuyện này, điều khiến nhiều người day dứt không chỉ là số tiền 2,3 tỷ đồng, mà là sự thiếu minh bạch và trao đổi thẳng thắn giữa hai bên gia đình và chính đôi vợ chồng trẻ.

Nếu ngay từ đầu cô dâu biết rõ nguồn tiền là đi vay, liệu cô có đồng ý? Nếu hai bên gia đình thảo luận cởi mở hơn về khả năng tài chính, liệu cuộc sống của cặp đôi có bớt áp lực?

Hôn nhân vốn cần nền tảng yêu thương và thấu hiểu. Nhưng khi tiền bạc chen vào, đặc biệt là những khoản nợ lớn phát sinh từ phong tục thách cưới, chính những người trẻ lại trở thành người gánh hậu quả lâu dài nhất.

Câu chuyện của người phụ nữ ở Giang Tây một lần nữa làm dấy lên câu hỏi: Liệu sính lễ nên là biểu tượng của hạnh phúc, hay đang dần trở thành phép thử khắc nghiệt cho cuộc sống sau hôn nhân?

Theo Sohu