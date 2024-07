Ôm 5 bánh heroin đi “chơi đêm”

Trước đó, vào hồi 22h10 ngày 29/6, Tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Hạ Lang và Công an thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang làm nhiệm vụ tại khu vực xóm Nà Ến, thị trấn Thanh Nhật đã bắt quả tang đối tượng Vi Văn Công (SN 1988), trú tại xóm Hợp Nhất, xã Thống Nhất, huyện Hạ Lang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 5 bánh heroin có khối lượng 1.581,05g.



Vi Văn Công cùng tang vật.

Cùng ngày, Cơ quan Công an tiến hành khám xét cửa hàng bán quần áo của đối tượng này tại xóm Nà Ến, thị trấn Thanh Nhật thu giữ thêm 3,11g heroine. Tổng khối lượng thu giữ 1.584,16g heroine.