Hà Nội công bố gần 1.000 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trường công lập

Thứ bảy, 06:30 09/05/2026 | Giáo dục
L.Vũ
GĐXH - 946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027.

Số lượng học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027

Theo Quyết định số 2242/QĐ-SGDĐT của Sở GD&ĐT, 946 học sinh được công nhận thuộc diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Trong đó:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú: 106 học sinh;

- Học sinh khuyết tật: 653 học sinh;

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật: 182 học sinh.

- Học sinh dân tộc rất ít người: 5 học sinh.

Theo Quyết định, những học sinh trúng tuyển diện tuyển thẳng hoàn thành thủ tục nhập học tại trường THPT đăng ký tuyển thẳng theo đúng thời gian quy định tại Công văn số 1166/SGDĐT-QLT ngày 25/3/2026 của Sở GD&ĐT Hà Nội (xác nhận nhập học từ ngày 25/6/2026 đến ngày 27/6/2026; nộp hồ sơ nhập học từ ngày 4/7/2026 đến hết ngày 6/7/2026).

Sở GD&ĐT công bố 946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027. Ảnh minh họa: TL

Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập không chuyên và chuyên năm học 2026-2027. Cụ thể:

Đáp ứng điều kiện này được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026Đáp ứng điều kiện này được xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026

GĐXH - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2026. Trong đó quy định đối tượng xét tuyển thẳng vào trường.

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Cùng chuyên mục

Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30

Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30

Giáo dục - 1 ngày trước

Gần 7.500 hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm 2026, trong đó lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi gần 1/30, cao nhất cả nước.

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội

Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.

Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10

Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Sát hạn đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa chốt nguyện vọng vì bị 'bủa vây' bởi thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số trường phải lên tiếng bác bỏ tin đồn để trấn an.

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026

Giáo dục - 2 ngày trước

Môn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất

Giáo dục - 2 ngày trước

Số liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

Tuyển sinh đại học 2026: Thí sinh đăng ký nguyện vọng từ 2/7, tối đa 15 lựa chọn

Giáo dục - 3 ngày trước

Bộ GD&ĐT công bố lịch đăng ký xét tuyển đại học 2026 với nhiều mốc quan trọng, yêu cầu thí sinh thực hiện hoàn toàn trực tuyến.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Kỳ thi tốt nghiệp THPT mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục được tổ chức theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh từ khâu ôn tập đến quy trình làm hồ sơ xét tuyển.

