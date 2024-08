Ông Vương Tấn Việt không có tên trong danh sách cấp bằng cấp ba: Trường ĐH Luật Hà Nội nói gì?

Điều kiện để xét tuyển hoặc liên thông lên bậc đại học

Quyết định của Thủ tướng về phê duyệt khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân ngày 18/10/2016 quy định rõ các chương trình đào tạo trình độ đại học được tiếp nhận một trong ba trường hợp: Người đã tốt nghiệp THPT; Người đã tốt nghiệp trình độ trung cấp, học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT; Người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng.



Tại Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định 2 đối tượng tuyển sinh của trường đại học: Người đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; Người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định của pháp luật.

Đối tượng dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau: Đạt ngưỡng đầu vào theo quy định; Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành; Có đủ thông tin cá nhân, hồ sơ dự tuyển theo quy định.

Đối với một chương trình đào tạo hoặc một ngành đào tạo áp dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh, cơ sở đào tạo có thể quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện dự tuyển cho mỗi phương thức tuyển sinh nhưng phải tuân thủ nguyên tắc: Không thí sinh nào bị mất cơ hội dự tuyển do những quy định không liên quan tới trình độ, năng lực (trừ những quy định của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mang tính đặc thù trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh); hoặc do quy trình tuyển sinh gây phiền hà, tốn kém.

Đối với thí sinh khuyết tật bị suy giảm khả năng học tập, cơ sở đào tạo thực hiện các biện pháp cần thiết và tạo điều kiện tốt nhất để thí sinh có nguyện vọng được đăng ký dự tuyển và theo học các ngành phù hợp với điều kiện sức khỏe của thí sinh.

Trong Quyết định của Thủ tướng quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học ngày 31/5/2017 cũng nêu rõ điều kiện của người dự tuyển liên thông.

Theo đó, người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có thể học tiếp các chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng chuyên môn phù hợp, hoặc theo hướng chuyên môn khác nếu đáp ứng được các điều kiện của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định Bộ GD&ĐT.