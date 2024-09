Phá đường dây lừa đảo tiền ảo

Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố đối với 13 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên không gian mạng.



Trước đó, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hưng Yên kiểm tra phát hiện nhóm đối tượng đang cư trú tại 2 căn hộ cao cấp thuộc khu đô thị ở địa phận hai xã Nghĩa Trụ và Long Hưng, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhóm đối tượng có tuổi đời rất trẻ (ảnh tư liệu).

Quá trình điều tra, công an làm rõ, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về việc đầu tư tiền ảo (USDT) trên các sàn giao dịch, nhóm đối tượng trên tạo ra các clip về việc hình ảnh chơi thắng, nhận được lãi rồi đăng lên mạng xã hội Facebook, Tiktok, Zalo… nhằm thu hút người khác.

Thấy thắng dễ dàng nên nhiều người đã chuyển tiền để các đối tượng chơi hộ. Để thu hút "con mồi" vào thêm tiền, những lần đầu các đối tượng đều thông tin kết quả thắng. Những lần sau các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối thông báo rằng đã thua hết và chiếm đoạt số tiền người chơi đã chuyển.