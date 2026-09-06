Phát hiện bọc tiền mặt 21 tỷ đồng trôi dạt vào bờ biển: Phương án xử lý ra sao?

Phát hiện 5,2 tỷ đồng tiền mặt rơi vãi trên đường cao tốc, cơ quan chức năng nói gì về việc thu hồi? GĐXH - Một người đàn ông đã gây náo loạn trên đường cao tốc sau khi ném khoảng 5,26 tỷ đồng)tiền mặt từ trong ô tô đang chạy với tốc độ cao.

Bọc tiền mặt 21 tỷ đồng được phát hiện trôi dạt vào bờ biển

Hàng trăm ngàn Euro trôi dạt vào một bãi biển ở Sicily. Ảnh: CEN





Theo Tạp chí điện tử Marketting dịch từ Times of Malta, khoảng 700.000 euro (21,2 tỷ VNĐ) tiền mặt được cho là đã bị ném xuống biển từ một chiếc xuồng cao tốc xuất phát từ Malta sau khi phương tiện này gặp sự cố gần bờ biển Sicily (Italy).

Vụ việc xảy ra vào đầu tháng 8/2026. Chiếc thuyền du lịch được cho là bị chết máy do hết nhiên liệu khi đang ở cách bờ biển Casuzze không xa.

Trước khi lực lượng cứu hộ đến nơi, những người trên thuyền được cho là đã ném nhiều gói tiền giấy xuống biển. Tổng giá trị số tiền ước tính khoảng 700.000 euro, Người đưa tin thông tin từ tờ LiveUniCT.

Những người đi tắm biển nhìn thấy các tờ tiền dạt vào bờ đã đổ xô đi nhặt, gây ra cảnh hỗn loạn tại khu vực bãi biển.

Đoạn clip ghi lại cho thấy những du khách mở khóa một chiếc túi mua sắm và phát hiện bên trong chứa đầy những bó tiền giấy. Một người qua đường hiếu kỳ thậm chí còn rút ra vài xấp tiền mặt rồi nhanh chóng cất chúng lại chỗ cũ.

Những người đi tắm biển đã tập trung xung quanh một số túi đựng đầy tiền mặt sau khi chúng được cho là bị ném xuống biển từ một chiếc thuyền máy bị mắc cạn.

Bọc tiền 21 tỷ đồng được xử lý ra sao?

Thông tin từ Tạp chí Góc nhìn pháp lý, lực lượng Tuần duyên Italy, Cảnh sát Tài chính (Guardia di Finanza), cảnh sát quốc gia và lực lượng hiến binh Carabinieri sau đó được điều động tới hiện trường. Nhà chức trách sau đó thu hồi gần như toàn bộ số tiền đã bị vứt xuống nước.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, một người vẫn ở trên thuyền, trong khi 3 người khác được cho là đã lên bờ để tìm kiếm sự trợ giúp.

Cả bốn người được xác định danh tính và đưa tới văn phòng Tuần duyên địa phương để thẩm vấn. Chiếc thuyền được kéo vào cảng và tạm giữ để kiểm tra kỹ thuật.

Cảnh sát trưởng Ragusa Salvatore Fazzino nói với LiveUniCT rằng chiếc thuyền có lẽ sẽ không bị lực lượng chức năng kiểm tra nếu không gặp sự cố."Chính sự cố động cơ đã khiến chiếc thuyền dừng lại. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, chúng tôi đã không thể chặn nó."

Cơ quan chức năng đang tìm cách xác định lý do một lượng tiền mặt lớn như vậy được vận chuyển giữa Malta và Sicily, cũng như nguồn gốc và mục đích sử dụng của số tiền.



