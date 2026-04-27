Phát hiện bất ngờ về nguồn gốc Trái Đất

Thứ hai, 12:17 27/04/2026 | Chuyện đó đây

Trái Đất không phải ''đứa con lai của vũ trụ" như giới khoa học từng nghĩ.

Nhiều năm nay, các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết cho rằng vật liệu hình thành nên Trái Đất của chúng ta bao gồm những thứ sẵn có khu vực "hệ Mặt Trời bên trong" (bên trong quỹ đạo Sao Mộc) với vật liệu từ những thiên thạch và sao chổi xa xôi, bao gồm cả những vật thể liên sao.

Nhưng một phân tích mới từ Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) đã phá vỡ niềm tin đó.

Phát hiện bất ngờ về nguồn gốc Trái Đất - Ảnh 1.

Các hành tinh bao gồm Trái Đất được sinh ra từ Tinh vân Mặt Trời, là Mặt Trời sơ khai với đĩa khí bụi bao quanh - Ảnh minh họa: NASA

Theo Sci-News, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về 10 hệ thống đồng vị khác nhau từ thiên thạch và phân tích chúng bằng một phương pháp thống kê chuyên biệt.

Kết quả cho thấy Trái Đất hoàn toàn được cấu thành bởi vật liệu non-carbonaceous, là dạng vật liệu đặc trưng của khu vực hệ Mặt Trời bên trong, chứa lượng carbon cực kỳ nhỏ khi so với vật liệu carbonaceous của hệ Mặt Trời bên ngoài (ngoài quỹ đạo Sao Mộc).

Điều này khẳng định Trái Đất - và cả hành tinh Theia được cho là từng sáp nhập vào Trái Đất sơ khai để tạo ra Trái Đất ngày nay - hoàn toàn "thuần chủng", chứ không phải được bồi tụ bởi hàng loạt thiên thạch và sao chổi từ nơi xa xôi.

Kết quả này cũng cho thấy nước, các nguyên tố dễ bay hơi và những vật liệu thiết yếu khác cho sự sống đã có sẵn tại khu vực hệ Mặt Trời bên trong ngay từ buổi sơ khai của hệ sao.

Nhờ đó, Trái Đất của chúng ta đã được ấn định là nơi dành cho sự sống ngay từ khi mới ra đời, chứ không phải may mắn được các thiên thạch "gieo mầm".

Phát hiện này cũng nêu bật vai trò "người gác cổng" của Sao Mộc, hành tinh lớn nhất, ra đời đầu tiên và góp phần định hình Thái Dương hệ.

Khi mới hình thành, lực hấp dẫn khổng lồ của Sao Mộc đã tạo ra một khoảng trống lớn trong đĩa tiền hành tinh đầy bụi và khí quanh Mặt Trời. Khoảng trống này đóng vai trò như một rào cản, ngăn cản sự trao đổi vật liệu giữa 2 khu vực của đĩa và vì thế các hành tinh trong và ngoài quỹ đạo Sao Mộc rất khác nhau.

Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.

Anh Thư
Bí ẩn về 7 loài động vật có sức mạnh tương đồng với Pokémon huyền thoại

Chuyện đó đây - 6 giờ trước

Nhiều năng lực siêu phàm của các nhân vật Pokémon thực chất được lấy cảm hứng trực tiếp từ thế giới tự nhiên. Trong ba thập kỷ qua, thương hiệu này không chỉ định hình giáo dục và nghiên cứu mà còn cho thấy thiên nhiên kỳ diệu ra sao.

Mỹ: Xà đầu long 80 triệu tuổi lộ diện với "vật lạ" trong cổ

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

"Hóa thạch phi thường" của một con xà đầu long ở Mỹ đã cung cấp bằng chứng hiếm hoi về cuộc chạm trán giữa 2 loài quái vật hung hãn thời tiền sử.

Tại sao đồng hồ có 60 phút mà không phải 100: Lý do bắt nguồn từ một quyết định bí ẩn 5.000 năm trước

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Từng có lúc người ta đã quy định mỗi ngày sẽ có 10 giờ, mỗi giờ 100 phút, mỗi phút 100 giây, nhưng cuối cùng phải hủy bỏ vì không thể sử dụng được.

Phát hiện báu vật la liệt dưới đáy biển, Mỹ và Trung Quốc chạy đua giành phần hơn, chìa khóa cho năng lượng tương lai

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một cuộc cạnh tranh mới đang hình thành dưới đáy đại dương, khi các cường quốc đẩy mạnh tìm kiếm nguồn khoáng sản phục vụ chuyển đổi năng lượng.

Đi câu cá, người đàn ông bất ngờ đụng độ loài vật hiếm hơn gấu trúc: Cả thế giới chỉ còn 1.000 con

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Một buổi câu cá tưởng như bình thường bên hồ nước bỗng trở thành cuộc chạm mặt hiếm có với một trong những loài vật ít được ghi nhận nhất hành tinh.

Hòn đảo của những người "không biết buồn"

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Các nhà nhân chủng học phương Tây gọi đây là "kỳ quan của hạnh phúc".

Sinh vật lạ ở Ai Cập vừa làm thay đổi lịch sử loài người

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Những mẩu xương và răng "không thuộc về bất kỳ loài nào đã biết" đã làm đảo lộn niềm tin bấy lâu về "đất tổ" của loài người.

“Trăng hồng” và “trăng xanh” tháng 4 - 5 có gì đặc biệt?

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

trăng tròn ngày 2-4, 2-5 và 31-5 sẽ có những tên gọi rất đặc biệt: Trăng hồng, trăng hoa và trăng xanh.

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Đằng sau bí ẩn này là lời giải thích đáng buồn.

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Một trong những khám phá gây tranh cãi nhất chính là một thanh gậy sắt dài hơn 7 mét, được làm từ sắt nguyên chất, nằm im lìm dưới lớp bụi thời gian.

Xem nhiều

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Ngôi làng nơi 1/3 cư dân mắc ung thư vì một lý do ám ảnh

Chuyện đó đây

Nơi đây bị ám ảnh bởi cái tên "làng địa ngục".

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Mộ cổ 700 năm khắc tên 4 chữ “Tề Thiên Đại Thánh”: Bên dưới là ai?

Chuyện đó đây
Đi câu cá, người đàn ông bất ngờ đụng độ loài vật hiếm hơn gấu trúc: Cả thế giới chỉ còn 1.000 con

Đi câu cá, người đàn ông bất ngờ đụng độ loài vật hiếm hơn gấu trúc: Cả thế giới chỉ còn 1.000 con

Chuyện đó đây
Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Căn bệnh “cười đến chết” tàn phá cả một bộ lạc

Chuyện đó đây
Hòn đảo của những người "không biết buồn"

Hòn đảo của những người "không biết buồn"

Chuyện đó đây

