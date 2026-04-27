Phát hiện bất ngờ về nguồn gốc Trái Đất
Trái Đất không phải ''đứa con lai của vũ trụ" như giới khoa học từng nghĩ.
Nhiều năm nay, các nhà khoa học ủng hộ giả thuyết cho rằng vật liệu hình thành nên Trái Đất của chúng ta bao gồm những thứ sẵn có khu vực "hệ Mặt Trời bên trong" (bên trong quỹ đạo Sao Mộc) với vật liệu từ những thiên thạch và sao chổi xa xôi, bao gồm cả những vật thể liên sao.
Nhưng một phân tích mới từ Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) đã phá vỡ niềm tin đó.
Theo Sci-News, các nhà nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu về 10 hệ thống đồng vị khác nhau từ thiên thạch và phân tích chúng bằng một phương pháp thống kê chuyên biệt.
Kết quả cho thấy Trái Đất hoàn toàn được cấu thành bởi vật liệu non-carbonaceous, là dạng vật liệu đặc trưng của khu vực hệ Mặt Trời bên trong, chứa lượng carbon cực kỳ nhỏ khi so với vật liệu carbonaceous của hệ Mặt Trời bên ngoài (ngoài quỹ đạo Sao Mộc).
Điều này khẳng định Trái Đất - và cả hành tinh Theia được cho là từng sáp nhập vào Trái Đất sơ khai để tạo ra Trái Đất ngày nay - hoàn toàn "thuần chủng", chứ không phải được bồi tụ bởi hàng loạt thiên thạch và sao chổi từ nơi xa xôi.
Kết quả này cũng cho thấy nước, các nguyên tố dễ bay hơi và những vật liệu thiết yếu khác cho sự sống đã có sẵn tại khu vực hệ Mặt Trời bên trong ngay từ buổi sơ khai của hệ sao.
Nhờ đó, Trái Đất của chúng ta đã được ấn định là nơi dành cho sự sống ngay từ khi mới ra đời, chứ không phải may mắn được các thiên thạch "gieo mầm".
Phát hiện này cũng nêu bật vai trò "người gác cổng" của Sao Mộc, hành tinh lớn nhất, ra đời đầu tiên và góp phần định hình Thái Dương hệ.
Khi mới hình thành, lực hấp dẫn khổng lồ của Sao Mộc đã tạo ra một khoảng trống lớn trong đĩa tiền hành tinh đầy bụi và khí quanh Mặt Trời. Khoảng trống này đóng vai trò như một rào cản, ngăn cản sự trao đổi vật liệu giữa 2 khu vực của đĩa và vì thế các hành tinh trong và ngoài quỹ đạo Sao Mộc rất khác nhau.
Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy.
