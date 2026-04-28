Phát hiện mộ cổ 500 năm hợp táng 2 người đàn ông: Văn bia hé lộ sự thật xót xa

Thứ ba, 20:21 28/04/2026 | Chuyện đó đây

Theo phong tục truyền thống Trung Quốc, mộ hợp táng thông thường là vợ chồng, việc hai nam giới cùng chung huyệt là cực kỳ hiếm thấy.

Tại công trường thi công tàu điện ngầm ở Thành Đô, Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào 12 năm trước, một câu chuyện "tình anh em" đặc biệt bị chôn giấu hơn 500 năm đã tình cờ được phát hiện.

Phát hiện tình cờ

Mộ hợp táng nam - nam là cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử Trung Quốc. Đội thi công tàu điện ngầm Thành Đô, Tứ Xuyên đã tình cờ đào trúng ngôi mộ gạch đá khổng lồ vào tháng 3 năm 2014.

Lúc phát hiện ra hàng loạt mộ cổ, nhân viên thi công lập tức thông báo cho đội khảo cổ và các đơn vị liên quan. Sau khi khảo sát, quy mô quần thể mộ táng này thực sự không nhỏ, rộng 2.300 mét vuông. Hàng chục ngôi nhà âm phủ dưới lòng đất không chỉ được xây dựng bằng gạch đá bằng phẳng quy chuẩn, mà trên các thanh đá đa số đều điêu khắc long phụng rất lộng lẫy, nhìn qua là biết không phải mộ phần của người bình thường.

Tuy nhiên, đa số các huyệt mộ đã bị mộ tặc cướp phá, sau khi đội khảo cổ dọn dẹp và tìm thấy văn bia, sự thật đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Hóa ra, nơi đây toàn bộ đều an táng hoạn quan triều Minh, hay còn gọi là "thái giám".

Khu quần thể mộ cổ được phát hiện khi thi công công trình

Trong khu B do đội khảo cổ phân chia, mộ táng số 12 và 13 đã mang lại điều bất ngờ. Đội khảo cổ đã đào được một viên gạch mộ đầy màu sắc khác hẳn với gạch mộ thông thường, điều hiếm thấy là đây là một cụm mộ hợp táng hai ngăn. Huyệt mộ từng bị sụp đổ, tuy đã bị kẻ trộm vét sạch nhưng hình dạng huyệt mộ vẫn được bảo tồn hoàn chỉnh, đồng thời còn giữ lại và khai quật được không ít cổ vật như tượng gốm vẫn còn màu sắc tươi tắn dù đã trải qua hàng trăm năm. Mức độ tinh xảo cho thấy địa vị phi phàm của chủ nhân, thuộc tầng lớp quyền quý tại địa phương.

Danh tính chủ nhân được giải mã

Nhưng điều khiến mọi người tò mò hơn là tại sao trong khu mộ "quần thể thái giám" lại xuất hiện mộ hợp táng hai ngăn hiếm thấy? Chủ nhân ngôi mộ bên trong rốt cuộc là ai? Sau khi chuyên gia giám định, bí ẩn cuối cùng đã được giải đáp trong văn bia. Hai người hợp táng này lần lượt tên là Ngụy Ngọc và Nguyễn Anh, đều là hoạn quan triều Minh.

Theo phong tục truyền thống Trung Quốc, mộ hợp táng thông thường là vợ chồng, việc hai nam giới cùng chung huyệt là cực kỳ hiếm thấy. Theo nghiên cứu của các nhà sử học, vào năm Thành Hóa triều Minh, Ngụy Ngọc 8 tuổi và Nguyễn Anh 6 tuổi cùng lúc vào phủ Thục Vương. Hai người vì tuổi tác tương đương lại là đồng hương, nên trong môi trường cung đình gian khó đã thấu hiểu và trân trọng nhau, kết nghĩa anh em.

Chủ nhân mộ đôi là 2 thái giám nhà Minh

Nhờ vào sự thông minh tài trí, hai người đã lăn lộn trong vương phủ mấy chục năm, cuối cùng trở thành tâm phúc của Thục Vương, quyền thế không nhỏ. Vì thân phận thái giám không có con nối dõi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hai người quyết định nương tựa vào nhau trong những năm tháng cuối đời, thề nguyện "sống làm bạn, chết chung huyệt".

Năm Chính Đức thứ 11, Nguyễn Anh 55 tuổi qua đời trước, Ngụy Ngọc đích thân lo liệu hậu sự cho người bạn tri kỷ và để dành sẵn vị trí của mình ở ngay bên cạnh. 11 năm sau, Ngụy Ngọc cũng hưởng thọ hết tuổi trời và được an táng bên cạnh Nguyễn Anh. Trên tường phòng mộ khắc 8 chữ lớn "Đồng đường cộng huyệt, đệ huynh vĩnh nguyện" (Cùng nhà chung huyệt, anh em nguyện mãi bên nhau).

Đằng sau cuộc hợp táng phá vỡ quan niệm thế tục này ẩn chứa nguyên nhân đầy xót xa. Ngụy Ngọc và Nguyễn Anh tuy cả đời vinh hoa phú quý, nhưng vẫn luôn không thể bù đắp được sự đào thải của xã hội do cơ thể khiếm khuyết mang lại. Trong quan niệm lúc bấy giờ, thái giám bị coi là "làm nhục tổ tiên", thường không thể táng vào mộ tổ của gia đình.

Đối mặt với hiện thực "không thể chôn cất vào tổ mộ" và sự hiu quạnh không con cái lúc về già, hai người anh em khác họ này đã chọn cách dồn toàn bộ tích cóp cả đời vào việc xây dựng dinh cơ âm phủ xa hoa này. Họ không cầu được quay về nhà thờ họ, chỉ cầu sau khi chết có thể ở bên cạnh người tri kỷ duy nhất của mình.

Nguồn: ETtoday

Chi Chi
