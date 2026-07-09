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Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu

Thứ năm, 06:58 09/07/2026 | Tiêu điểm

Các nhà thiên văn đã tìm kiếm dấu hiệu của tín hiệu vô tuyến ở 3I/ATLAS, vật thể từng bị nghi ngờ là tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Sử dụng hệ thống kính viễn vọng Allen Telescope Array của Viện SETI (Viện Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất), các nhà thiên văn học đã dò tìm tín hiệu vô tuyến nhân tạo từ vật thể nổi tiếng 3I/ATLAS, thứ đã khiến nhiều nhà khoa học "chia phe" suốt năm ngoái.

3I/ATLAS là vật thể liên sao thứ 3 được phát hiện khi đang xâm nhập hệ Mặt Trời. Với nhiều đặc điểm bất ổn, một số nhà khoa học cho rằng nó có thể là tàu do thám của người ngoài Trái Đất, mặc dù số đông tin rằng đó chỉ là một sao chổi khác thường.

Tìm kiếm sinh vật thông minh ngoài Trái Đất: Một vật thể bị nhắm mục tiêu - Ảnh 1.

Vật thể liên sao 3I/ATLAS - Ảnh: DISCOVERY MAGAZINE

Theo các nhà nghiên cứu, những vị khách đến từ giữa các vì sao cũng là những mục tiêu hấp dẫn để tìm kiếm dấu hiệu của công nghệ.

Viết trên tạp chí khoa học Astronomical Journal, nhóm nghiên cứu quốc tế cho biết họ đã quan sát 3I/ATLAS trong hơn 7 giờ bằng hệ thống Allen Telescope Array, bao phủ dải tần từ 1 đến 9 GHz.

Điều này giúp xác định được gần 74 triệu tín hiệu băng hẹp. Sau khi loại bỏ các tín hiệu nhiễu do con người và lọc các tín hiệu phù hợp với chuyển động của vật thể, chỉ còn khoảng 200 tín hiệu được giữ lại để xem xét.

Tuy nhiên, các bước xác minh cụ thể hơn sau đó cho thấy tất cả các tín hiệu này đều bắt nguồn từ công nghệ trên bề mặt Trái Đất hoặc các vệ tinh quay quanh Trái Đất.

Như vậy, các kết quả mới đã một lần nữa bác bỏ khả năng 3I/ATLAS là tàu vũ trụ của người ngoài trái đất.

Tiến sĩ Valeria Garcia Lopez, nhà thiên văn học tại Đại học Furman (Mỹ), cho biết kết quả này hoàn toàn không làm họ thất vọng. Trái lại, nó cho thấy việc phát hiện tín hiệu vô tuyến nhân tạo bằng công nghệ hiện nay là hoàn toàn khả thi.

3I/ATLAS có thể là vật thể tự nhiên nhưng chúng ta có thể tiếp tục ứng dụng phương pháp này để xem xét các mục tiêu đáng ngờ khác.

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