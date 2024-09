PhD tham gia Triển lãm Pharmedi Vietnam 2024

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam - Pharmedi 2024, diễn ra từ ngày 11-14/9/2024 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), là nơi hội tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước để giới thiệu những công nghệ y tế tiên tiến và là cầu nối quan trọng cho các chuyên gia ngành y.

Holistic Way - thương hiệu Singapore về thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Sự kiện thu hút hàng trăm thương hiệu tham gia với 500 gian hàng; trong đó có Holistic Way và Ladycare đến từ Công ty PhD Health Sciences. Với sứ mệnh mang đến những giải pháp toàn diện cho sức khỏe, PhD Health Sciences đồng thời phân phối độc quyền thương hiệu Holistic Way (thương hiệu nổi tiếng Singapore về thực phẩm bảo vệ sức khoẻ). Trong những năm gần đây Holistic Way liên tục vinh dự nhận được các giải thưởng danh giá như một minh chứng cho hiệu quả sản phẩm tiêu biểu trong đó là: Superbrands 2024, Singapore Health Supplement Brand No 1 2024, Trusted Brand 2024, Top 1 Influential Health Supplement Brand 2023,...

Tại sự kiện, Ladycare chính thức ra mắt tại Pharmedi Vietnam 2024 với bộ sản phẩm mới, bao gồm bọt vệ sinh Ladycare Classic và bọt vệ sinh Ladycare Extra Aloe Vera. Với thành phần chiết xuất từ thiên nhiên kết hợp công nghệ hiện đại, các sản phẩm Ladycare mang đến trải nghiệm dịu nhẹ, kháng khuẩn hiệu quả, thành phần tự nhiên giúp phái đẹp luôn tự tin thể hiện bản thân mỗi ngày.

Bọt vệ sinh Ladycare Classic và bọt vệ sinh Ladycare Extra Aloe Vera.

Đại diện PhD Health Sciences, Ông Harvey Hua - Giám đốc Phát triển Kinh doanh chia sẻ: "Tham gia triển lãm lần này, bên cạnh việc giới thiệu các sản phẩm mới, chúng tôi mong muốn được lắng nghe ý kiến từ khách hàng, để hiểu rõ hơn về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ. Đây là cơ hội để chúng tôi thấu hiểu và không ngừng cải tiến sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường".

Hãy đến với gian hàng của PhD tại Pharmedi 2024 để trải nghiệm những sản phẩm mới, tham gia các hoạt động tương tác thú vị từ nhãn hàng:

- Thời gian: 11-14/9/2024

- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

- Gian hàng PhD Health Sciences: I21,23.

Gian hàng thương hiệu Ladycare và Holistic Way tại Pharmedi 2024.

Thông tin liên hệ:

Ladycare - Care for lady

Website: https://ladycare.vn/

Holistic Way - Đầu tư vào sức khoẻ là đầu tư bền vững

Website: https://holisticway.vn/

Địa chỉ: BH9, Toà Sky Center, 5B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đơn vị phân phối :

Hotline: (+84)9 6197 1697

*Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

