Phòng CSGT Hà Nội nêu lý do đường phố ùn tắc 'cả ngày'

Sáng 12/1, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, những ngày cuối tuần cận Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao khiến giao thông trên địa bàn thành phố luôn đông đúc. Đây là nguyên nhân chính khiến nhiều tuyến đường ùn tắc ngay cả vào ngày cuối tuần.

"Để giảm tình trạng ùn tắc, tạo điều kiện cho người dân đi lại sắm Tết thuận lợi, Phòng CSGT đã bố trí 100% cán bộ, chiến sĩ phân luồng trên các tuyến đường", đại diện Phòng CSGT thông tin.

Đường Trường Chinh hướng về Ngã Tư Sở luôn trong tình trạng đông đúc. Ảnh: Đình Hiếu

Theo ghi nhận trong sáng cùng ngày, trên tuyến vành đai 2 (đoạn qua quận Cầu Giấy), dù là ngày Chủ nhật, nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông đã rất đông, Đội CSGT đường bộ số 3 phải bố trí lực lượng để điều tiết giao thông từ sáng sớm.

Còn tại Ngã Tư Sở (quận Đống Đa), CSGT liên tục chỉ huy, hướng dẫn phương tiện di chuyển, giảm áp lực tại các điểm giao cắt. Tại nút giao Láng - Yên Lãng và Láng - Láng Hạ, CSGT cũng được tăng cường, phân luồng, điều tiết, bảo đảm việc di chuyển của người dân diễn ra thuận lợi và an toàn.

Tại các nút giao, đã giảm tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông vượt đèn đỏ

Đại úy Nguyễn Văn Long - Đội CSGT đường bộ số 3 chia sẻ, những ngày cuối năm, nhất là vào cuối tuần, người dân tranh thủ đi sắm Tết nên lượng phương tiện gia tăng đột biến.

"CSGT không chỉ phải điều tiết giao thông vào các giờ cao điểm sáng và chiều và giữa trưa cũng phải làm việc. Đặc biệt, kế hoạch phân luồng phải liên tục thay đổi", Đại úy Nguyễn Văn Long nói.

Trung tá Đặng Hồng Giang - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 3 cho biết, khu vực vành đai 2 là tuyến giao thông nội đô khép kín của Hà Nội dài 43,6 km... Vào những ngày thường đã có mật độ phương tiện cao, thậm chí có những lúc quá tải về sự lưu thoát của các phương tiện. Tuy nhiên, những ngày cận Tết, lưu lượng phương tiện tăng gấp nhiều lần, thậm chí tăng 3 - 5 lần.

Theo Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, từ ngày 15/12, đơn vị đã triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lực lượng CSGT sẽ được huy động tối đa, tập trung phân luồng, điều tiết giao thông phòng ngừa ùn tắc. Ngoài ra, CSGT cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc, tai nạn giao thông, bảo đảm cho người dân đi lại thuận lợi, vui xuân đón Tết an toàn.