Phụ nữ trung niên càng thích khoe 3 điều này, càng dễ để lộ sự bất an bên trong

Có một kiểu người rất dễ bắt gặp trên mạng xã hội: Mỗi ngày đều cập nhật cuộc sống, nhưng nội dung gần như chỉ xoay quanh… khoe.

Không phải ai cũng như vậy, nhưng nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nhiều người có "công thức" khá giống nhau. Từ tiền bạc, chồng con cho đến cuộc sống gia đình, mọi thứ đều được đem ra như một cách để chứng minh rằng mình đang sống tốt hơn người khác.

Thoạt nhìn, đó có vẻ chỉ là chia sẻ đời thường. Nhưng đôi khi, phía sau những lời khoe ấy lại là một khoảng trống tâm lý khó gọi tên.

3 kiểu khoe khoang thường thấy ở phụ nữ trung niên khiến người khác dễ mất thiện cảm

1. Thích khoe tiền bạc và cuộc sống sang chảnh

Người xưa có câu: "Giàu không khoe, khó không than".

Nhưng có những phụ nữ càng đến tuổi trung niên lại càng thích thể hiện vật chất.

Mua túi mới phải đăng ảnh. Đổi xe mới phải chụp ngay. Nhà vừa sửa xong cũng không quên quay video từng góc.

Mỗi bài đăng đều như muốn nói: "Hãy nhìn cuộc sống của tôi đi."

Thực ra, việc thích chia sẻ niềm vui không sai. Nhưng nếu mọi thứ đều biến thành màn trình diễn để tìm kiếm sự ngưỡng mộ, người khác sẽ dễ cảm thấy mệt mỏi.

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng, nhu cầu liên tục phô bày thành công đôi khi xuất phát từ cảm giác thiếu an toàn bên trong. Người càng sợ bị đánh giá bình thường, càng muốn dùng vật chất để chứng minh giá trị bản thân.

Nhưng càng khoe nhiều, áp lực giữ hình ảnh lại càng lớn.

Cuối cùng, người mệt nhất đôi khi lại chính là mình.

2. Xem thu nhập của chồng như "thành tích" để tự hào

Có những phụ nữ sau kết hôn gần như đặt toàn bộ cảm giác tự tin của mình vào người chồng.

Chỉ cần chủ đề tài chính xuất hiện trong các cuộc trò chuyện, họ lập tức chuyển sang "chế độ khoe".

Nào là chồng lương cao. Chồng kiếm tiền giỏi. Chồng lo được mọi thứ trong nhà.

Thoạt nghe tưởng chỉ là câu chuyện phiếm. Nhưng nghe nhiều, người đối diện rất dễ cảm thấy khó chịu.

Bởi phía sau những lời ấy không đơn thuần là chia sẻ, mà giống một cách khẳng định: "Cuộc hôn nhân của tôi đáng ngưỡng mộ".

Điều đáng nói là ở tuổi trung niên, không phải ai cũng sống dễ dàng. Có người đang áp lực tiền bạc. Có người hôn nhân trục trặc. Có người chật vật nuôi con.

Vì thế, việc liên tục đem thu nhập của chồng ra làm chủ đề thể hiện đôi khi vô tình khiến người khác thêm áp lực và mặc cảm.

Một người phụ nữ thực sự trưởng thành thường hiểu rằng: Sự bình yên trong hôn nhân không nằm ở việc chồng kiếm bao nhiêu tiền, mà ở cảm giác tôn trọng và đồng hành với nhau thế nào.

3. Thích khoe con giỏi, con hiếu thảo

Khi bước vào tuổi trung niên, rất nhiều người bắt đầu chuyển sang "giai đoạn khoe con".

Con học giỏi. Con kiếm tiền tốt. Con hiếu thảo, biết chăm bố mẹ.

Mọi thành tích đều được kể với niềm tự hào lớn.

Tâm lý đó rất dễ hiểu, bởi con cái thường là niềm hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. Nhưng nếu biến điều ấy thành cuộc so sánh ngầm với người khác, các mối quan hệ rất dễ trở nên gượng gạo.

Không phải ai cũng may mắn có con ngoan, con thành đạt.

Có những người đang âm thầm lo lắng vì con cái thất nghiệp, học hành khó khăn hoặc gia đình nhiều áp lực.

Vì vậy, đôi khi một lời khoe vô tư lại vô tình chạm vào nỗi buồn của người khác.

Đó cũng là lý do người càng tinh tế càng biết giữ niềm vui cho riêng mình.

Điều phụ nữ trung niên nên hiểu

Sau cùng, điều nhiều người thích khoe nhất thường chỉ xoay quanh 3 thứ: Tiền bạc, chồng và con cái.

Nhưng bản chất sâu xa của việc khoe khoang quá mức đôi khi lại là nhu cầu được công nhận.

Họ muốn người khác nhìn thấy mình đang hạnh phúc, thành công và đáng ngưỡng mộ.

Trong khi những phụ nữ thực sự bản lĩnh thường sống rất khác. Họ không cần liên tục chứng minh mình ổn. Không cần biến cuộc sống thành sân khấu để được chú ý.

Bởi họ hiểu: Hạnh phúc thật sự không nằm ở việc người khác ghen tị với mình bao nhiêu, mà là cảm giác bình yên khi trở về nhà, sống thoải mái với chính cuộc đời mình.

Đến một độ tuổi nhất định, sự tinh tế lớn nhất của phụ nữ có lẽ chính là biết giữ sự đủ đầy cho riêng mình, thay vì phô bày nó trước mọi ánh nhìn.

