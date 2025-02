Quần giả váy cho cô nàng năng động

Trong nhiều năm trở lại đây, quần giả váy trở thành món thời trang được nhiều chị em lựa chọn trong tủ đồ.

Thế nào là quần giả váy?

Quần giả váy sự kết hợp ngẫu hứng của quần short năng động và sự điệu đà của chân váy ngắn, không chỉ là lựa chọn cho những ngày dạo phố mà còn phù hợp trong mọi hoàn cảnh.

Quần giả váy thực chất là những chiếc quần short với phần ống xòe rộng và được may thêm vạt tạo cảm giác trông giống như những chiếc váy xòe hoặc váy chữ A. Chúng được may chủ yếu từ chất liệu kaki có tính co dãn tốt, tạo phom dáng đẹp và tạo cảm giác thoải mái cho các nàng.

Cách phối quần giả váy

Phối với áo thun

Đây là một trong những kiểu phối đồ kinh điển nhưng lại không sợ lỗi mốt của các cô nàng yêu thích sự năng động. Chắc chắn không quá khó để tìm một chiếc áo thun xinh xắn, phù hợp với chiếc quần giả váy.

Quần giả váy phối cùng áo thun.

Các nàng có thể diện set đồ đơn giản này trong mọi hoàn cảnh. Quần giả váy vừa mang nét nữ tính lại thoải mái hoạt động, khi kết hợp với áo thun sẽ mang lại sự trẻ trung, đặc biệt hơn set đồ này lại không hề kén vóc dáng.

Phối cùng áo sơmi

Một trong những cách phối đồ được nhiều người ưa thích đó là mix áo sơ mi cùng quần giả váy. Đây chính là phong cách quen thuộc của nhiều bạn trẻ hoạt động trong môi trường công việc năng động. Thiết kế mang đến sự sang trọng và tinh tế, tôn lên những đường nét tuyệt đẹp trên cơ thể.

Hiện nay, có rất nhiều kiểu áo sơ mi hội tụ đầy đủ yếu tố đẹp, hài hòa, sang trọng nên nàng không cần lo lắng trong việc lựa chọn áo sơ mi phối cùng quần giả váy.

Phong cách này mang đến sự thanh lịch.

Phối cùng áo hai dây

Nếu bạn ưa thích phong cách sexy, gợi cảm thì không nên bỏ qua sự kết hợp của bộ đôi thần thánh quần giả váy và áo hai dây. Outfit này chỉ nên diện khi đi chơi, đi du lịch và không nên mặc ở những môi trường nghiêm túc.

Sự kết hợp giữa quần giả váy cùng áo dây khéo léo khoe ra ưu điểm trên cơ thể.

Thiết kế giúp nàng khéo léo khoe ra được phần xương quai xanh quyến rũ, cùng làn da trắng trẻo. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thêm một số phụ kiện đi kèm như túi xách, vòng cổ, khuyên tai,… để tạo điểm nhấn cho trang phục.

Phối cùng áo trễ vai

Với thiết kế này bạn có thể diện được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, thậm chí có thể diện nó đến các bữa tiệc mà không lo bị mờ nhạt. Tùy vào thời tiết, để chọn thiết kế áo trễ vai có phần tay áo dài hay ngắn.

Phối cùng áo blazer

Áo blazer đang dần trở thành một item không thể thiếu trong tủ đồ của chị em nhờ sự năng động và thông dụng trong mọi hoàn cảnh. Vì thế áo blazer có thể thoải mái kết hợp cùng quần giả váy, có thể diện đi làm hay đi chơi đều được.

Kiểu phối đồ này phù hợp môi trường công sở.

Ngoài ra, bạn có thể làm mới cách phối đồ này bằng một cách nữa là mix match cùng blazer lịch sự. Chị em nên ưu tiên chọn những mẫu quần giả váy ngắn để có thể tôn lên được vóc dáng và vẻ sành điệu, thời thượng trong phong cách thời trang của mình.

Phối cùng áo len

Outfit này hoàn toàn phù hợp diện vào những ngày tiết trời sắp chuyển lạnh, thích hợp đi dạo phố, đi café cùng bạn bè. Nàng có thể kết hợp áo len với quần giả váy xòe, hay chữ A đều được.

Outfit này phù hợp cho nàng diện vào những ngày thời tiết lạnh.

Để có thể giữ ấm tốt hơn cho cơ thể, chị em có thể sử dụng thêm một đôi tất 3D hay bốt cao cổ đều là lựa chọn hoàn hảo.

Một số lưu ý khi diện quần giả váy

Tùy thuộc vào hoàn cảnh của nơi bạn xuất hiện mà bạn nên chú ý đến độ dài ngắn của quần giả váy sao cho phù hợp. Nếu bạn là cô nàng công sở cần đến sự chỉn chu, thanh lịch khi gặp đối tác thì nên chọn những mẫu quần giả váy dài đến đầu gối. Còn nếu bạn đang dự định đi chơi thì có thể ưu tiên những mẫu quần giả váy ngăn trên đầu gối để giúp bạn trở nên trẻ trung, năng động hơn.

Trong phối đồ, màu sắc đóng vai trò quan trọng khiến set đồ của bạn có trở nên phù hợp hay không. Mỗi người có một dáng người khác nhau, do đó việc lựa chọn màu sắc trang phục cũng phải phù hợp với dáng người thì mặc mới đẹp.

Nếu bạn có vòng 2, vòng 3 hơi to thì nên chọn quần giả váy tối màu, vòng 3 nhỏ thì nên chọn quần giả váy có màu sắc tươi sáng sẽ phù hợp hơn.