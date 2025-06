Quan hệ tình dục với bé gái chưa đủ 13 tuổi, nam thanh niên ở Hải Dương bị khởi tố tội hiếp dâm

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, mới đây cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với B.P (SN 2009, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Khoản 1, Điều 142 Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 3/2025, giữa B.P và cháu N.P (SN 2012, cùng trú tại huyện Thanh Miện) có tình cảm với nhau và thường xuyên nhắn tin qua lại. Sau đó cả 2 đã nhiều lần phát sinh quan hệ tình dục khi cháu N.P chưa đủ 13 tuổi. Sự việc bị gia đình cháu N.P phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Nam thanh niên tại cơ quan công an. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, vụ việc trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, nhà trường, cộng đồng và bản thân các em học sinh. Đã đến lúc mỗi gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn đến việc giáo dục giới tính, hướng dẫn kỹ năng sống và trang bị kiến thức pháp luật cơ bản cho con em mình.

Nhà trường cần tăng cường lồng ghép giáo dục giới tính và giáo dục pháp luật vào các giờ học, các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Bên cạnh đó, gia đình cần cởi mở hơn trong việc chia sẻ, định hướng hành vi cho trẻ và cộng đồng cần nâng cao vai trò giám sát, hỗ trợ, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi xâm hại…