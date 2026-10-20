Quan hệ vợ chồng rạn nứt: 7 dấu hiệu cảnh báo sớm

2 ngày trước

GĐXH - Phát hiện vợ ngoại tình, anh chỉ muốn lập tức ly hôn. Nhưng rồi, nhìn lại tình cảnh thất nghiệp, thu nhập bấp bênh và khoản nợ ngân hàng cả tỷ đồng ở tuổi trung niên, anh buộc phải im lặng, giả vờ như chưa biết chuyện gì. Anh không muốn tiếp tục sống với người vợ đã phản bội mình, nhưng cũng không nhìn thấy con đường rõ ràng để rời đi.