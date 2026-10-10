6 kiểu người khó thoát cảnh nghèo: Đáng sợ nhất là kiểu cuối cùng
GĐXH - Những kiểu người dưới đây nếu không thay đổi rất dễ bỏ lỡ cơ hội và ngày càng khó cải thiện tài chính.
Giàu có không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách mỗi người học hỏi, làm việc và ứng xử.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Có 3 khoản chi hôm nay tưởng tốn kém, 5 năm sau lại khiến bạn biết ơn chính mìnhGia đình -
GĐXH - Tiết kiệm tiền giúp tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc, nhưng biết chi tiêu đúng cách cũng là kỹ năng quan trọng.
Gen Z: 'Bố mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, biết nấu’Nuôi dạy con -
Câu “Bố chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết sửa, mẹ chúng ta là thế hệ cuối cùng gì cũng biết nấu” được gen Z lan truyền cùng chia sẻ về khác biệt cách sống.
Những em bé được ông bà khen “có phúc” thường có 5 đặc điểm nàyNuôi dạy con -
Khỏe mạnh, dễ dỗ dành, thích khám phá hay hay cười… là những đặc điểm khiến nhiều em bé được người lớn trìu mến gọi là “bé có phúc”. Tuy nhiên, điều giúp con lớn lên hạnh phúc còn nằm ở cách chăm sóc và bầu không khí gia đình.
Về già, càng thương con càng phải nhớ 3 chữ 'không': Làm được, cả đời nhẹ nhõmGia đình -
GĐXH - Khi về già, điều cha mẹ cần nhất không phải là kiểm soát cuộc sống của con, mà là giữ được sự chủ động với chính cuộc đời mình.
Chồng ngoại tình rồi có con riêng suốt nhiều năm, khi ly hôn còn nói một câu khiến vợ uất nghẹnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Sau hơn 30 năm chung sống, người vợ phát hiện chồng ngoại tình với một phụ nữ đã có gia đình, thậm chí hai người còn có con chung.
Nghiên cứu 233 người giàu: Hóa ra có 3 kiểu người rất dễ giàuGia đình -
GĐXH - Theo Thomas Corley, tác giả cuốn Những thói quen giàu có, sau 4 năm nghiên cứu 233 người giàu, ông nhận thấy họ chủ yếu thuộc 3 nhóm.
Chồng ngoại tình, đều đặn chuyển 8 triệu đồng cho giúp việc để che giấu một bí mật còn đau đớn hơnChuyện vợ chồng -
GĐXH - Phát hiện chồng đều đặn chuyển 8 triệu đồng mỗi tháng cho cô giúp việc, Nghi ngờ anh ngoại tình, nhưng sự thật phía sau còn khiến cô đau đớn hơn.
Không yêu thì thôi, đã yêu là hết lòng: 4 cung hoàng đạo không dễ thay lòng đổi dạGia đình -
GĐXH - Không dễ dàng trao gửi tình cảm, nhưng một khi đã xác định yêu ai, những cung hoàng đạo này thường rất nghiêm túc.
Cha mẹ càng "nghèo" 3 điều này, con khó có tương lai tốtNuôi dạy con -
GĐXH - Một số bậc phụ huynh có thể mang theo một số đặc điểm được gọi là "tinh thần nghèo khó", ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của trẻ.
Không chỉ giỏi kiếm tiền còn cực khéo trong hôn nhân: 4 con giáp nữ dễ có hôn nhân viên mãnGia đình -
GĐXH - Không chỉ có năng lực trong công việc, 4 con giáp nữ này còn được cho là khéo léo trong chuyện gia đình, biết vun vén và tạo dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc.