6 kiểu người khó thoát cảnh nghèo: Đáng sợ nhất là kiểu cuối cùng

Thứ bảy, 08:36 10/10/2026 | Gia đình
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GĐXH - Những kiểu người dưới đây nếu không thay đổi rất dễ bỏ lỡ cơ hội và ngày càng khó cải thiện tài chính.

Giàu có không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn chịu ảnh hưởng bởi cách mỗi người học hỏi, làm việc và ứng xử.

6 kiểu người khó thoát cảnh nghèo: Đáng sợ nhất là kiểu cuối cùng - Ảnh 1.
6 kiểu người khó thoát cảnh nghèo: Đáng sợ nhất là kiểu cuối cùng - Ảnh 1.3 kiểu người mẹ dễ nuôi dạy con gái thành người tự tin, độc lập

GĐXH - Một người mẹ nghiêm khắc, đặt ra tiêu chuẩn và kỳ vọng phù hợp có thể giúp con gái hình thành tính độc lập, tự tin và có định hướng tốt hơn trong tương lai.

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