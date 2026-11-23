Lắp camera trong nhà, người vợ chết lặng khi thấy hành động bất thường của người chồng GĐXH – Tưởng rằng sau khi quyết định ly hôn, chị Mến đã có thể chấm dứt những tháng ngày mệt mỏi bên người chồng gia trưởng, phản bội. Thế nhưng, một lần trở về nhà, phát hiện tủ quần áo của chồng bị mở, chị tò mò xem lại camera và chết lặng khi thấy hành động bất thường của người chồng.

Tìm người dốc bầu tâm sự chuyện gia đình, người phụ nữ bàng hoàng phát hiện chồng là người tình online GĐXH - Chán nản vì những khoảng lặng trong hôn nhân, chị Hòa đã tìm tới việc tâm sự với một người đàn ông xa lạ trên mạng. Những lời hỏi han, sẻ chia dần trở thành sự thân mật, khiến chị mong chờ từng tin nhắn. Nhưng một ngày, khi vô tình nhìn thấy cuộc trò chuyện trên máy tính của chồng, chị bàng hoàng nhận ra người đàn ông trên mạng mà mình đang dành tình cảm lại chính là chồng.

Vừa nhận nhà đã vội bán để mua vàng, vợ chồng trẻ rơi vào cảnh thuê trọ và cãi vã GĐXH - Hơn chục năm chắt chiu, vợ chồng chị Cúc mới mua được căn hộ 90m2, chưa kịp dọn vào ở, chị đã thuyết phục chồng bán nhà để dồn tiền mua vàng. Chị không ngờ khoản đầu tư ấy khiến gia đình đối diện nguy cơ mất cả tỷ, vợ chồng lại liên tục chìm trong những cuộc cãi vã.

Tái hôn với người đàn ông trung niên, đêm tân hôn người vợ bất ngờ nhận món quà đặc biệt GĐXH - Từng khép lại cuộc hôn nhân đầu tiên sau 5 năm mòn mỏi vì hiếm muộn, chị Mai Liên không nghĩ mình sẽ thêm một lần bước lên xe hoa. Người chồng sau này không chỉ biết rõ quá khứ của chị mà còn sẵn sàng đón nhận, sẻ chia và cùng chị nuôi hi vọng vì một mái ấm có tiếng cười trẻ thơ.

* Tên nhân vật trong bài và một số chi tiết đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư.