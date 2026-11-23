Vợ đẹp con ngoan, người đàn ông gần 50 tuổi vẫn không dứt được tình cũ
GĐXH - Có vợ trẻ, hai con ngoan, gia đình êm ấm, người đàn ông gần 50 tuổi tưởng như đang có tất cả những điều mà nhiều người mơ ước. Vậy nhưng, hơn một năm nay, anh lại lén lút qua lại với người yêu cũ – người phụ nữ đã ly hôn, từng có một mối tình dang dở với anh từ thuở thanh xuân. Biết mình đang đi sai đường, muốn dừng lại nhưng mỗi lần nghĩ đến cô, anh lại không đủ quyết tâm.
* Tên nhân vật trong bài và một số chi tiết đã được thay đổi để đảm bảo tính riêng tư.
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