Về hưu đừng vội sống cùng con cái: Câu chuyện đáng suy ngẫm của vợ chồng U60

Là một người đã nghỉ hưu, bạn có tất cả thời gian, nhưng trách nhiệm đối với người khác chỉ nên hạn chế; và bạn có thể an tâm với số tiền của mình cho phần đời còn lại.

Con cái của bạn có sự nghiệp để theo đuổi, con cái để nuôi dưỡng và cơ thể khỏe mạnh để nỗ lực và tự xây dựng cuộc sống riêng. Đừng phụ thuộc vào con cái về thời gian, tình cảm cũng như nguồn lực. Bởi điều đó có thể khiến con cái kiệt sức và tạo ra sự oán giận, trách móc đối với cha mẹ, theo Giáo dục Thời đại.

Câu chuyện của một cặp vợ chồng U60 về hưu dưới đây là bài học đáng suy ngẫm về cách chuẩn bị “đường lui” để vừa giữ được cuộc sống riêng, vừa duy trì tình cảm với con cái.

Vợ chồng ông vẫn yêu thương con cháu, thường xuyên gặp gỡ, cùng ăn cơm hoặc đón các con về chơi. Chỉ có điều sau những cuộc gặp vui vẻ ấy, mỗi người lại trở về với căn nhà và nhịp sống của mình. Ảnh minh họa

U60 có 2 con trai vẫn nhất quyết sống riêng sau khi về hưu

Ông Lưu năm nay 57 tuổi, có hai con trai đều đã trưởng thành. Hai người con đều lập nghiệp gần nhà, cuộc sống tương đối ổn định. Thế nhưng từ nhiều năm nay, vợ chồng ông chưa từng nghĩ đến chuyện sau này sẽ sống chung với một trong hai người con.

Khi các con lập gia đình, ông bà còn chủ động khuyên con ra ở riêng. Không phải vì không yêu thương con cháu, càng không phải vì muốn phủi bỏ trách nhiệm của cha mẹ, mà bởi ông Lưu hiểu rằng mỗi thế hệ đều có cách sống khác nhau.

Cách đây 2 năm, người con trai thứ hai kết hôn nhưng chưa đủ tiền mua nhà. Vợ chồng anh xin phép bố mẹ cho ở nhờ một thời gian để tiết kiệm tiền.

Ông Lưu đồng ý, nhưng đưa ra một điều kiện khá rõ ràng: Các con có thể ở cùng bố mẹ trong 3 tháng. Sau khoảng thời gian đó, nếu vẫn chưa mua được nhà thì nên chủ động thuê một căn hộ phù hợp.

Quyết định của ông khiến không ít người bất ngờ. Nhưng với ông, đây là cách để cả cha mẹ lẫn con cái giữ được cuộc sống riêng.

"Con cái lớn rồi thì nên có gia đình và không gian của riêng mình. Cha mẹ cũng vậy. Thương nhau không nhất thiết phải ngày nào cũng sống chung dưới một mái nhà", ông Lưu chia sẻ.

Vợ chồng ông vẫn yêu thương con cháu, thường xuyên gặp gỡ, cùng ăn cơm hoặc đón các con về chơi. Chỉ có điều sau những cuộc gặp vui vẻ ấy, mỗi người lại trở về với căn nhà và nhịp sống của mình.

Theo ông, đó mới là trạng thái thoải mái nhất khi bước vào tuổi già.

Sống riêng đôi khi lại giúp cha mẹ gần con hơn

Nhiều người quan niệm khi về già, cha mẹ nên sống cùng con cái để được chăm sóc và có người bầu bạn. Tuy nhiên, thực tế không phải gia đình nào cũng phù hợp với cách sống này.

Khi hai thế hệ ở chung, những khác biệt nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày rất dễ trở thành nguyên nhân gây khó chịu.

Cha mẹ quen dậy sớm, thích căn nhà gọn gàng theo cách của mình. Con cái lại có giờ giấc khác, cách chăm sóc con khác và những thói quen riêng. Những điều tưởng như rất nhỏ đôi khi lại tích tụ thành mâu thuẫn.

Đặc biệt, khi đã nghỉ hưu, người lớn tuổi có nhiều thời gian ở nhà hơn. Nếu cuộc sống hoàn toàn xoay quanh con cháu, cha mẹ rất dễ vô tình can thiệp quá sâu vào chuyện riêng của con. Ngược lại, con cái cũng có thể cảm thấy bị kiểm soát hoặc thiếu không gian riêng.

Khi sống riêng, những va chạm ấy được giảm đi đáng kể. Cha mẹ và con cái vẫn quan tâm nhau nhưng không phải đối diện với nhau trong mọi chuyện. Mỗi lần gặp gỡ vì thế cũng trở nên đáng quý hơn.

Tuổi về hưu cần một không gian thật sự thuộc về mình

Một trong những "đường lui" quan trọng nhất ở tuổi về hưu chính là có một cuộc sống độc lập.

Độc lập không có nghĩa là cắt đứt với con cái. Đó là khi cha mẹ vẫn có thể chăm sóc bản thân, tự quyết định cách sống và không đặt toàn bộ hạnh phúc của mình vào việc con cái có ở bên hay không.

Khi có không gian riêng, người lớn tuổi có thể tự sắp xếp thời gian theo sở thích: chăm cây, đọc sách, tập thể dục, gặp gỡ bạn bè hoặc đi du lịch.

Con cái cũng có thể xây dựng gia đình theo cách của chúng mà không phải lo lắng quá nhiều về việc làm cha mẹ phật ý.

Khoảng cách ấy đôi khi không khiến tình cảm nhạt đi mà ngược lại giúp mọi người biết tôn trọng nhau hơn.

Cha mẹ không còn phải bận tâm quá nhiều đến từng lựa chọn của con. Con cái cũng không phải thường xuyên giải thích hoặc tranh luận với cha mẹ về những vấn đề trong cuộc sống.

"Khoảng cách một bát canh" để gia đình luôn hòa thuận

Có một cách ví von khá thú vị về khoảng cách giữa cha mẹ và con cái: "một bát canh". Khoảng cách ấy không quá xa để khi cần có thể nhanh chóng quan tâm, giúp đỡ nhau, nhưng cũng không quá gần đến mức hai thế hệ phải can thiệp vào cuộc sống của nhau mỗi ngày.

Đây có thể là một lựa chọn đáng suy ngẫm đối với những người bước vào tuổi về hưu. Cha mẹ có thể sống trong căn nhà của mình, con cái sống ở nơi riêng. Hai bên vẫn thường xuyên gọi điện, thăm hỏi, ăn cơm cùng nhau và hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Nếu cha mẹ đau ốm hoặc gặp khó khăn, con cái vẫn có thể có mặt. Nhưng trong những ngày bình thường, mỗi người đều được tận hưởng nhịp sống mà mình mong muốn.

Sống riêng hay sống chung không có lựa chọn nào đúng tuyệt đối. Có gia đình phù hợp với việc nhiều thế hệ ở cùng nhau, cũng có gia đình chỉ thật sự hạnh phúc khi mỗi thế hệ có một không gian riêng.

Điều đáng quan tâm nhất là cha mẹ và con cái đều cảm thấy thoải mái, được tôn trọng và sẵn sàng có mặt khi người kia cần.

Bởi ở tuổi già, một "đường lui" tốt không phải là rời xa con cái, mà là có đủ sự độc lập để yêu thương con mà không tạo áp lực cho nhau.

5 sự thật phũ phàng về tuổi già

Con cái có thể quan tâm, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian, tiền bạc và năng lượng để trở thành "kế hoạch an dưỡng" của bạn. Ảnh minh họa



Nhiều người vẫn tin rằng chỉ cần nuôi con tử tế, về già sẽ có chỗ dựa. Nhưng thực tế, tuổi già không vận hành đơn giản như một bản "hoàn vốn" tình cảm, theo Thanh niên Việt.

Con cái có đời sống riêng

Đây là sự thật đầu tiên và cũng là sự thật dễ làm nhiều người chạnh lòng nhất. Con cái có thể thương bạn, nhưng chúng không thể sống thay cuộc đời của bạn, càng không thể đặt toàn bộ tương lai của mình sang một bên chỉ để phục vụ kỳ vọng của cha mẹ.

Chúng có thể quan tâm, nhưng không phải lúc nào cũng có đủ thời gian, tiền bạc và năng lượng để trở thành "kế hoạch an dưỡng" của bạn.

Có tình thương không đồng nghĩa có năng lực chăm sóc

Nhiều người đánh đồng tình cảm với khả năng chăm lo. Thực tế, một người rất thương bạn vẫn có thể lúng túng khi phải lo viện phí, thủ tục, nhà cửa, lịch khám hay các quyết định y tế phức tạp. Tình thương là một chuyện, năng lực và điều kiện để chăm sóc lại là chuyện khác.

Nếu bản thân không chuẩn bị trước, bạn rất dễ rơi vào cảnh vừa yếu, vừa lệ thuộc, vừa không biết nên quyết định thế nào. Hậu vận tốt không thể chỉ dựa trên cảm xúc.

Sức khỏe mới là thứ quyết định mức độ an nhàn

Rất nhiều người nghĩ có tiền là đủ, nhưng thực tế sức khỏe mới là biến số lớn nhất của tuổi già.

Một cơ thể yếu đi có thể kéo theo chi phí y tế tăng, sinh hoạt đảo lộn, tinh thần sa sút và khả năng tự chủ giảm mạnh. Lúc đó, tiền chỉ là một phần, chứ không còn là tấm vé đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chờ đợi báo đáp là một cái bẫy tâm lý

Đây có lẽ là sự thật phũ phàng nhất. Không ít người dành cả đời nuôi con với suy nghĩ rằng đến lúc già, mình sẽ được đền đáp. Nhưng tình cảm gia đình không vận hành như sổ nợ. Con cái có thể biết ơn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đáp ứng đúng điều bạn mong chờ.

Khi đặt kỳ vọng quá lớn vào sự báo đáp, bạn rất dễ thất vọng, tủi thân và oán trách. Điều đó khiến tuổi già nặng nề hơn rất nhiều.

Tài sản không tự động biến thành an toàn

Có nhà, có đất, có sổ tiết kiệm chưa chắc đã đồng nghĩa với an toàn. Tài sản chỉ thật sự có giá trị khi nó có thể chuyển thành dòng tiền đúng lúc, đúng nhu cầu và đúng khả năng của bạn. Một căn nhà lớn nhưng thiếu tiền mặt vẫn có thể khiến tuổi già rất chật vật.