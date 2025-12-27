Quầng sáng đỏ “giống UFO” 2 lần hiện ra trên bầu trời Ý
Tại một thị trấn nhỏ của Ý, dưới chân dãy Alps, một quầng sáng đỏ bí ẩn được mô tả là "giống UFO" đã hiện ra một lần nữa sau hơn 2 năm.
Nhiếp ảnh gia thiên nhiên Valter Binotto đã tung ra một bức ảnh ghi lại quầng sáng đỏ bí ẩn xuất hiện trên bầu trời thị trấn Possagno, miền Bắc nước Ý. Các nhà khoa học cho biết đó là một hiện tượng thường được mô tả là giống UFO (vật thể bay không xác định).
Tuy nhiên, họ cũng bác bỏ giả thuyết cho rằng người ngoài hành tinh tạo ra nó. Thay vào đó, quầng sáng này là do một hiện tượng tự nhiên vẫn còn bí ẩn gọi là ELVE.
Theo Live Science, bức ảnh được nhiếp ảnh gia Valter Binotto chụp vào khoảng 22 giờ 45 phút tối ngày 17-11 (giờ địa phương). Và đây là lần thứ hai ông chụp được hiện tượng này.
Một quầng sáng đỏ tương tự, thậm chí còn đậm màu hơn, đã từng hiện ra ở cùng một vị trí vào tháng 3-2023.
Theo chuyên trang khoa học Spaceweather.com, các quầng sáng đỏ đó gọi là ELVE, tên viết tắt theo tiếng Anh của cụm từ "phát xạ ánh sáng và nhiễu loạn tần số rất thấp do nguồn xung điện từ".
ELVE được phát hiện lần đầu vào năm 1990 từ tàu con thoi của NASA. Quầng sáng ma quái này lơ lửng cách mặt đất khoảng 100 km và có đường kính khoảng 200 km.
Ông Binotto cho biết ELVE này được tạo ra bởi một tia sét âm cực mạnh trong một cơn bão đang xảy ra vào thời điểm đó ở thị trấn Vernazza của Ý, cách Possagno khoảng 300 km về phía Nam.
Tia sét đó mang sức mạnh đến -303 kilo-ampere, tạo ra một xung điện từ rất mạnh. Xung điện từ này tác động vào tầng điện ly của Trái Đất, tạo nên quầng sáng đỏ.
Người ta hiếm khi nhìn thấy ELVE vì chúng gần như không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chúng lóe sáng trên bầu trời trong khoảng một phần ngàn giây, nhanh hơn khoảng 100 lần so với chớp mắt.
Do vậy, các nhiếp ảnh gia như ông Binotto hoặc phải rất may mắn và phải có trang bị đặc biệt mới chụp được chúng.
