Quên đi thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh được công an dùng xe chuyên dụng đến tận nhà đón

Sáng 28/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh một xe chuyên dụng của lực lượng chức năng đưa đến một điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, đang nhận được sự quan tâm và chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Qua tìm hiểu của PV, sự việc diễn ra tại điểm thi tốt nghiệp trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, Nam Định), trong quá trình làm thủ tục thi, các giám thị phát hiện vắng 1 thí sinh nữ không rõ lý do. Thời điểm phát hiện thí sinh vắng mặt đã là 7 giờ 8 phút và thời gian tính giờ làm bài bắt đầu từ 7 giờ 35 phút.

Công an dùng xe chuyên dụng đến tận nhà đón thí sinh quên đi thi tốt nghiệp THPT.

Điểm trưởng đã ngay lập tức thông báo cho lực lượng công an đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại điểm thi để phối hợp xác minh. Thí sinh vắng mặt được xác định là em H.T.T (SN 2006, trú tại xã Yên Hồng, huyện Ý Yên).

Ngay say khi nhận được tin báo lúc 7 giờ 13 phút, Công an xã Yên Hồng, đã nhanh chóng điều khiển xe ô tô chuyên dụng từ trụ sở công an xã đến tận nhà em T. Được biết, em T do mệt mỏi nên đã ngủ quên, may mắn lực lượng chức năng đã kịp thời đón em đến điểm thi lúc 7 giờ 27 phút.

Các môn thi tổ hợp vừa sức, thí sinh tự tin chuẩn bị cho môn thi cuối cùng chiều nay 10 giờ 30 phút sáng nay, sau 150 phút làm bài thi tổ hợp, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái vì đề thi vừa sức và có phần dễ hơn so với năm ngoái.

Xem thêm video được quan tâm:

Người bố phản xạ cực nhanh, cứu 2 con thoát nạn trong gang tấc.