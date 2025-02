Quy định mới nhất về điều kiện sức khỏe bắt buộc để cấp bằng lái xe ô tô 2025

Tại sao lái xe cần phải có giấy khám sức khỏe khi làm hồ sơ thi bằng lái xe?

Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải bảo đảm điều kiện sức khỏe phù hợp với từng loại phương tiện được phép điều khiển. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; xây dựng cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Lái xe là nghề thường xuyên phải di chuyển, do đó người lái phải có khả năng và sự nhanh nhẹn để đối phó với các tình huống bất ngờ trên đường. Nếu không đủ sức khỏe và các yếu tố cần thiết thì có thể gây nguy hiểm khi lái xe.

Ngoài ra, lái xe là người tiếp xúc với nhiều người, dễ lây lan dịch bệnh nên định kỳ 6 tháng/lần (tài xế lái ô tô chở người từ 40 chỗ ngồi trở lên) phải đi khám sức khỏe.

Những trường hợp không đủ điều kiện cấp bằng lái xe bao gồm những người không đủ thị lực, không đủ chi (tay/chân), có bệnh lý về thần kinh nghiêm trọng, sử dụng ma túy… Do đó các tài xế phải trải qua một cuộc kiểm tra y tế để loại trừ. Đây là giải pháp quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông. Vì những lý do trên, để có được giấy khám sức khỏe việc kiểm tra sức khỏe được thực hiện nghiêm ngặt.

Vì vậy khám sức khỏe khi học lái xe ô tô là cần thiết, bắt buộc. Người học lái xe ô tô phải trải qua bài khám sức khỏe và nộp hồ sơ là giấy khám sức khỏe lái xe theo quy định trong từng thời kỳ.

Theo quy định để điều khiển xe tham gia giao thông thì ngoài yêu cầu về độ tuổi, người lái xe còn phải có đủ sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Khi đăng ký dự thi bằng lái xe thì cá nhân cần phải nộp gấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định kèm theo hồ sơ.

Như vậy, khi đi thi bằng lái xe, người dự thi cần phải có giấy khám sức khỏe theo quy định.

Để đăng ký học lái xe và thi sát hạch lái xe các hạng, lái xe bắt buộc phải có giấy khám sức khỏe. Ảnh minh họa: TL

Bảng tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe theo các hạng giấy phép lái xe từ 2025

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư 36/2024/TT-BYT ngày 16/11/2024 quy định về tiêu chuẩn sức khỏe, việc khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng; việc khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô; cơ sở dữ liệu về sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Theo đó, tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng theo Điều 2 Thông tư 36/2024/TT-BYT như sau:

- Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 36/2024/TT-BYT.

- Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chia theo 3 nhóm, cụ thể như sau:

+ Nhóm 1: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái xe hạng A1, B1 và người điều khiển xe máy chuyên dùng;

+ Nhóm 2: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng A và B;

+ Nhóm 3: Áp dụng với trường hợp khám sức khỏe để cấp giấy phép lái hạng C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE.

Cụ thể, tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 36/2024/TT-BYT như sau:

Quy trình khám sức khỏe đối với người lái xe từ 2025

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 36/2024/TT-BYT thì quy trình khám sức khỏe đối với người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng và khám sức khỏe định kỳ đối với người hành nghề lái xe ô tô thực hiện theo quy định tại Điều 35 Thông tư 32/2023/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023. Cụ thể như sau:

- Người đến khám sức khỏe nộp hồ sơ theo mẫu quy định tại cơ sở khám sức khỏe.

- Sau khi nhận được hồ sơ khám sức khỏe, cơ sở khám sức khỏe thực hiện như sau:

+ Đối chiếu ảnh trong hồ sơ khám sức khỏe với người đến khám sức khỏe;

+ Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã đối chiếu theo quy định tại điểm a khoản này đối với các trường hợp quy định tại các Khoản 1, 2 và Khoản 3 Điều 37 Thông tư 32/2023/TT-BYT. Cụ thể:

++Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe của người được khám sức khoẻ thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

++ Căn cứ vào kết quả khám chuyên khoa, người thực hiện khám chuyên khoa ghi rõ bệnh, tật thuộc chuyên khoa đã khám và phân loại sức khỏe theo chuyên khoa được phân công khám.

++ Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người hành nghề được cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ (sau đây gọi tắt là người kết luận) thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe như sau:

+++ Phân loại sức khỏe cho người được khám sức khỏe thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

+++ Trường hợp người được khám sức khỏe có bệnh, tật thì người kết luận tư vấn phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu để khám bệnh, chữa bệnh.

+ Kiểm tra đối chiếu giấy tờ tùy thân hợp lệ của thân nhân người bệnh đối với trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 37 Thông tư 32/2023/TT-BYT: Căn cứ vào kết quả khám của từng chuyên khoa, người hành nghề được cơ sở khám sức khỏe phân công thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe và ký giấy khám sức khỏe, sổ khám sức khỏe định kỳ (sau đây gọi tắt là người kết luận) thực hiện việc kết luận phân loại sức khỏe như sau:

++ Phân loại sức khỏe cho người được khám sức khỏe thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tiêu chuẩn phân loại sức khỏe để khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;

++ Trường hợp người được khám sức khỏe có bệnh, tật thì người kết luận tư vấn phương án điều trị, phục hồi chức năng hoặc giới thiệu để khám bệnh, chữa bệnh.

+ Hướng dẫn quy trình khám sức khỏe của đơn vị cho người được khám sức khỏe hoặc người giám hộ của người được khám sức khỏe (nếu có);

+ Cơ sở khám sức khỏe xây dựng, ban hành và thực hiện quy trình khám sức khỏe;

+ Trả kết quả và lưu hồ sơ khám sức khỏe.

