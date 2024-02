Rạng sáng gia chủ tá hoả khi phát hiện căn bếp ngập trong khói, thủ phạm là thứ hầu như nhà nào cũng dùng

Mới đây trên một diễn đàn Facebook sở hữu hơn 1 triệu thành viên, video trích xuất từ camera an ninh trong căn bếp của một gia đình vào lúc rạng sáng đã thu hút đông đảo sự quan tâm. Video ghi lại cảnh cả căn bếp ngập trong khói, suýt chút nữa xảy ra hoả hoạn nguy hiểm, xuất phát từ một vật dụng quen thuộc trong bếp.



Cụ thể, vào khoảng 4h45 phút sáng 19/2, lúc này cả gia đình đang ngủ say, "kẻ đột nhập" chính là một chú chuột, đã vô tình chạy ngang qua khu vực bếp từ/bếp hồng ngoại. Lần đầu tiên, chú chuột khiến bếp được khởi động. Còn ở lần thứ 2 chạy qua, chú chuột tiếp tục kích hoạt bếp sang chế độ nấu. Lúc này, trên mặt bếp cũng đang đặt 1 chiếc nồi, bởi vậy, khi không có người tắt kịp thời, nhiệt từ bếp đã khiến nồi bị cháy. Từ đó bốc khói nghi ngút, lan rộng ra cả căn bếp. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ trong vòng chưa tới 1 phút.

Video từ camera an ninh ghi lại cảnh chú chuột chạy qua bếp 2 lần, vô tình khiếp bếp được khởi động và kích hoạt chức năng đun nấu (Ảnh OFFB)

Phải khoảng gần 45 phút sau, vào khoảng 5h27 phút, khi khói đã bốc nghi ngút lên các tầng khác của ngôi nhà, cũng là lúc có thành viên trong nhà dậy, thì sự việc mới được phát hiện. May mắn là chưa có sự cố đáng tiếc hơn, để lại hậu quả nghiêm trọng xảy ra.

Vụ việc trên một lần nữa như một lời cảnh báo cho các gia đình khi sử dụng các vật dụng nhà bếp như bếp từ, bếp hồng ngoại. Trên thực tế, những vụ việc sự cố tương tự như trên, không phải là hiếm. Bên dưới phần bình luận của bài viết, nhiều người dùng khác để lại bình luận rằng họ cũng từng gặp phải tình huống tương tự. "Mình đã từng bị cháy nồi 2 lần với bọn chuột" - chủ tài khoản tên Mai Mun nói. "Nhà mình cũng từng dính 1 lần. May mà tầm 1 giờ sáng thấy mùi khác lạ bốc lên và cả nhà chưa ngủ" - chủ tài khoản tên Phuc Hoang nói thêm.

Phải gần 45 phút sau, khi khói đã lan rộng ra khắp ngôi nhà, gia chủ mới phát hiện và tắt bếp kịp thời (Ảnh OFFB)

Bếp từ và bếp hồng ngoại hiện nay được nhiều gia đình ưa chuộng sử dụng, thay thế cho bếp gas vì tính thẩm mỹ, dễ thao tác sử dụng, tiện lợi với nhiều chế độ và có phần an toàn hơn. Tuy nhiên, theo một báo cáo của Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy quốc gia Hoa Kỳ (NFPA), bếp từ, bếp hồng ngoại chưa hẳn đã an toàn hơn. Cụ thể, báo cáo của NFPA năm 2020 viết rằng, các hộ gia đình đang sử dụng bếp điện, bếp từ có tỷ lệ cháy cao hơn gấp 2,6 lần so với những hộ gia đình sử dụng bếp gas.

Sai lầm phổ biến dẫn tới mất an toàn khi dùng bếp từ, bếp hồng ngoại

Những sai lầm phổ biến tiềm ẩn nguy cơ dẫn tới sự cố khi dùng các loại bếp từ, bếp hồng ngoại, có thể kể tới chính là không ngắt nguồn điện khỏi bếp khi không sử dụng; đặt các vật dụng lên bếp mà quên không tắt bếp hay bật bếp khi không có sự giám sát của người trưởng thành. Trong sự cố được chia sẻ trên, có thể thấy gia đình này đã mắc phải sai lầm không ngắt nguồn điện khỏi bếp khi không sử dụng trong thời gian dài. Thêm vào đó, trên bếp lúc này vẫn đặt nồi, vì vậy nhiệt độ cao tác động tới đáy nồi, gây cháy, từ đó bốc khói, lan rộng ra cả căn phòng.

Như đã nói, các loại bếp từ, bếp hồng ngoại đời mới hiện nay đều được điều khiển chủ yếu bằng các nút bấm điện tử, cảm ứng. Đây là một ưu điểm, tuy nhiên cũng chính là yếu tố tiềm ẩn một số rủi ro nếu như người dùng không để ý kỹ. Bởi với đặc tính cảm ứng, nên không chỉ cần có bàn tay con người, mà bất kỳ tác động nào lên bề mặt các nút bấm, như chân động vật, cũng có thể khiến bếp khởi động.

Các nút bấm điện tử, cảm ứng là một ưu điểm lớn nhưng cũng là yếu tố tiềm ẩn một số rủi ro nếu như người dùng không để ý kỹ (Ảnh minh hoạ)

Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên rằng, để đảm bảo an toàn một cách tốt nhất, bên cạnh sử dụng tính năng khoá an toàn, các gia đình nên ngắt điện khỏi bếp từ, bếp hồng ngoại nếu như không có nhu cầu sử dụng trong thời gian dài. Khoảng thời gian dài này có thể là khoảng cách vài giờ giữa các bữa ăn, qua đêm hoặc vài ngày gia đình đi vắng. Việc ngắt nguồn điện có thể thực hiện bằng cách rút điện, hoặc gia đình trang bị thêm aptomat riêng cho bếp và tắt aptomat.

Quen thuộc sử dụng là vậy song không phải gia đình nào cũng nắm được hết các quy tắc an toàn khi sử dụng bếp từ, bếp hồng ngoại; hay cách sử dụng để thiết bị hoạt động hiệu quả, duy trì tuổi thọ lâu bền. Hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích khác.