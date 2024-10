Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp xuống còn 3 ngày

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III năm 2024 của Bộ Tư pháp, thông tin về hoạt động cấp Phiếu lý lịch tư pháp , ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp cho biết, Bộ đã phối hợp với Bộ Công an ban hành Quy trình thực hiện thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) để triển khai thực hiện thí điểm trên toàn quốc từ ngày 1/10/2024 tới ngày 30/6/2025.

Trong đó, rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP từ 10 ngày xuống còn 3 ngày trong trường hợp thông thường, từ 15 ngày xuống còn 9 ngày trong trường hợp cần xác minh.

Ảnh minh họa

Bộ cũng phối hợp hướng dẫn địa phương để kết nối Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh/thành phố với Ứng dụng VNeID và Phần mềm Quản lý lý lịch tư pháp dùng chung của Bộ Tư pháp.

Đến nay, có 63/63 tỉnh, thành phố đã thực hiện kết nối, trong đó, có 48/63 tỉnh/thành phố đã thử nghiệm thành công về kỹ thuật, trong đó có 5 địa phương đã hoàn thành việc quét an toàn, an ninh, bảo mật thông tin để sẵn sàng thực hiện thí điểm cấp Phiếu LLTP trên Ứng dụng định danh quốc gia VNeID, các tỉnh đã thử nghiệm thành công, còn lại đang thực hiện kiểm thử toàn trình, chuẩn bị đánh giá an toàn thông tin…

Phó Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp) Đỗ Thị Thúy Lan cho hay, đơn vị đặt quyết tâm cao trong việc rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mong đợi của người dân.

Để kết nối thông suốt việc cấp Phiếu LLTP cũng gặp phải những khó khăn khi điều kiện hạ tầng kỹ thuật của các tỉnh còn chưa đồng đều. Tại Hà Nội và TPHCM, có ngày yêu cầu cấp Phiếu LLTP lên đến cả nghìn trường hợp.

Bà Lan cho biết thêm, trường hợp người dân chưa thể thực hiện việc xin cấp Phiếu LLTP trên VNeID thì vẫn có thể thực hiện bằng các phương thức khác như qua đường bưu điện hay cấp Phiếu LLTP trực tuyến trên hệ thống các tỉnh.