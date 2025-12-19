Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.
Ngày 19/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Phù Đổng, Hà Nội) là người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang (có địa chỉ thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Theo cơ quan công an, kết quả điều tra xác định năm 2018, Nguyễn Ngọc Sơn và vợ thành lập công ty và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu "Bắc Đô".
Quá trình sản xuất được thực hiện theo phương thức thủ công, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, không kiểm soát chất lượng theo quy định, sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế hàm lượng đường như đã công bố.
Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ trên 25.200 chai nước giải khát giả các loại và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'Pháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.
Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đáPháp luật - 6 giờ trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe busPháp luật - 15 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.
Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...
Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tíchPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.
Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.
Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cuaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.
Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc giaPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12Pháp luật
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.