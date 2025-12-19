Sản xuất nước giải khát giả bán tại vùng cao Tuyên Quang, giám đốc công ty Bắc Đô Hà Giang bị bắt

Ngày 19/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, trú tại thôn 3, xã Phù Đổng, Hà Nội) là người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang (có địa chỉ thôn Tân An, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, kết quả điều tra xác định năm 2018, Nguyễn Ngọc Sơn và vợ thành lập công ty và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu "Bắc Đô".

Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang về hành vi sản xuất, buôn bán nước giải khát giả, thu giữ hơn 25.200 chai sản phẩm tiêu thụ tại vùng cao.

Quá trình sản xuất được thực hiện theo phương thức thủ công, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, không kiểm soát chất lượng theo quy định, sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế hàm lượng đường như đã công bố.

Các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ trên 25.200 chai nước giải khát giả các loại và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.