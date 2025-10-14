Ngân 98 có thể đối diện mức án nào với hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”?

Công an TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi "sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Quá trình làm việc, Ngân 98 không thành khẩn khai báo, tìm cách đổ lỗi cho người khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất, chứng từ chuyển tiền và lời khai nhân viên, khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.

Với hành vi này, nhiều người đặt câu hỏi Ngân 98 có thể đối mặt với khung hình phạt nào theo quy định của pháp luật?

Chia sẻ trên PLO, luật sư Vũ Duy Nam (Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết, tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm bị khởi tố theo quy định tại Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Đây là nhóm tội xâm phạm đến an toàn sức khỏe, tính mạng con người, bởi thực phẩm giả không chỉ là hàng hóa gian dối về chất lượng mà còn có thể gây nguy hại trực tiếp đến người tiêu dùng. Chính vì vậy, pháp luật hình sự quy định mức xử lý rất nghiêm khắc.

Ngân 98 và các tang vật có liên quan. Ảnh: CA

Theo Điều 193, nếu người nào sản xuất hoặc buôn bán hàng giả là thực phẩm thì có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm.

Nếu hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, hoặc hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng... thì khung hình phạt là 5-10 năm.

Trường hợp thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng hoặc làm chết người... thì có thể bị phạt 10-15 năm tù. Và nếu hành vi đó gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như làm chết 2 người hoặc thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên... thì người phạm tội có thể phải đối mặt với mức án từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân...

Ngoài hình phạt chính là tù, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 40 triệu đến 200 triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Liên quan đến vấn đề này, trên VietnamNet, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp) cùng nhận định, nếu cơ quan tố tụng chứng minh được Ngân 98 có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm thì bị can có thể đối diện mức án cao nhất lên tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Theo luật sư Cường, điểm mấu chốt là kết luận giám định, nhằm xác định hàng hóa của bị can có phải hàng giả hay không, từ thành phần, quy trình sản xuất đến tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các vụ tương tự, cơ quan điều tra thường mở rộng làm rõ dấu hiệu đồng phạm và các hành vi khác như trốn thuế, rửa tiền hoặc lừa dối người tiêu dùng.

Theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm có sự quản lý của nhà nước, người thực hiện hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là thực phẩm phải tuân thủ các quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm là các chất, các loại hàng hóa có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân nếu như doanh nghiệp, cá nhân vi phạm đạo đức kinh doanh, vi phạm quy định về sản xuất, buôn bán hàng hóa là lương thực, thực phẩm.

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, giai đoạn tiếp theo, cơ quan điều tra sẽ giám định chất lượng sản phẩm, xác định quy trình sản xuất và trách nhiệm từng cá nhân liên quan. Nếu phát hiện hành vi phạm tội có tổ chức hoặc có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng, việc xử lý có thể được mở rộng. Người mua sản phẩm cũng có quyền cung cấp chứng cứ để yêu cầu bồi thường, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại.

"Vụ án của Ngân 98 đang trong quá trình điều tra, kết quả giám định và đánh giá chứng cứ sẽ quyết định việc truy tố và khung hình phạt cuối cùng", luật sư Cường thông tin.

