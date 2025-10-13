Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngày 13/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra. Ảnh: CA TP.HCM

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên).

Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép.