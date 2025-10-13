Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Thứ hai, 12:12 13/10/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) – người điều hành Công ty ZuBu và ZuBu shop – về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gây nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Ngày 13/10, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (hay còn gọi là Ngân 98, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - Ảnh 1.

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Ngân để điều tra. Ảnh: CA TP.HCM

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ ZuBu (do bà TTT, mẹ ruột Ngân, đứng tên giám đốc) cùng Hộ kinh doanh ZuBu shop (do MTV đứng tên).

Dù không trực tiếp đứng tên pháp nhân, Ngân là người chỉ đạo toàn bộ hoạt động điều hành, tài chính và kinh doanh, đồng thời hưởng toàn bộ lợi nhuận.

Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, các sản phẩm này được cấp phép lưu hành.

Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm sản phẩm “viên rau củ Collagen” không có hồ sơ công bố và không được cấp phép.

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - Ảnh 2.

Ngân và các tang vật có liên quan. Ảnh: CA TP.HCM

Loại “viên rau củ Collagen” này được Ngân cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3, X7, X1000 và quảng cáo có tác dụng hỗ trợ giảm cân nhanh. Trên bao bì, Ngân cho ghi chú “hàng tặng kèm, không bán” nhằm đối phó với cơ quan quản lý, nhưng thực tế lại bán trọn bộ sản phẩm cho khách như một “liệu trình giảm cân” hoàn chỉnh.

Các sản phẩm được chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho ZuBu shop tại TP.HCM, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của công ty. Mỗi liệu trình được quảng cáo giúp giảm từ 4 đến 15kg, có giá bán từ 870.000 đến hơn 1 triệu đồng.

Tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm - Ảnh 3.

Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA TP.HCM

Theo dữ liệu từ các đơn vị giao hàng, chỉ riêng giai đoạn 2023 – 2024, doanh thu từ hoạt động này lên đến hàng trăm tỉ đồng.Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả. Đáng chú ý, một số mẫu “viên rau củ Collagen” có chứa sibutramin và phenolphthalein – hai chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm vì có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và nguy cơ ung thư.

Quá trình làm việc, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai quanh co, đổ lỗi cho người khác để trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều thể hiện Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ đường dây sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khẳng định sẽ kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các sản phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Người dân cần nâng cao cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất buôn bán hàng giả thực phẩm tại TP . HCM - Ảnh 1.Phạt 40 triệu đồng vụ Ngân 98 mặc phản cảm diễn ở quán bar

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết mức phạt dự kiến đối với quán bar liên quan đến sự việc Ngân 98 mặc phản cảm là 40 triệu đồng.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thái Nguyên: Phát hiện nhiều loại 'thuốc' đông y nghi là hàng giả

Thái Nguyên: Phát hiện nhiều loại 'thuốc' đông y nghi là hàng giả

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Bắt 'cán bộ ngân hàng giả' chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhiều người dân

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả thức ăn chăn nuôi

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả thức ăn chăn nuôi

Buôn bán hàng giả có thể bị tử hình

Buôn bán hàng giả có thể bị tử hình

Bắt giữ lô hàng giả trị giá hơn 4 tỷ đồng tại cảng Hải Phòng

Bắt giữ lô hàng giả trị giá hơn 4 tỷ đồng tại cảng Hải Phòng

Cùng chuyên mục

Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang

Vụ Ngân 98 bị khởi tố: Công an triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang

Pháp luật - 3 giờ trước

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh Ngân 98) để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cùng thời điểm, cơ quan chức năng cũng triệu tập chồng cô - ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ vai trò trong hoạt động kinh doanh tại công ty ZuBu.

Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy

Nam thanh niên Hải Phòng trộm hàng loạt xe máy

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, Phong khai nhận ngoài việc lấy cắp phương tiện của chị T., đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn phường Gia Viên. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Vũ Ngọc Bảo Phong về tội trộm cắp tài sản.

Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai

Bắt giữ kẻ lao ô tô vào quán nhậu, tông chết người ở Gia Lai

Pháp luật - 8 giờ trước

Công an tỉnh Gia Lai khởi tố, bắt tạm giam kẻ lái ô tô lao vào quán nhậu để giải quyết mâu thuẫn, khiến mẹ chủ quán tử vong.

Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Lời khai của Ngân 98 về việc sản xuất, buôn bán hàng giả

Pháp luật - 8 giờ trước

Ngân 98 khai, do tin vào giấy kiểm nghiệm của nhà sản xuất, không biết thuốc giảm cân và viên rau củ Collagen là kém chất lượng nên đã dùng sức ảnh hưởng trên mạng để bán hàng.

Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) vừa bị bắt tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Sự việc Ngân 98 bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao, nhiều người đặt câu hỏi: “Ngân 98 là ai?”.

Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

Pháp luật - 21 giờ trước

Bị kẻ mạo danh công an đe dọa, nam sinh 18 tuổi hoảng loạn định bắt xe từ Hà Nội vào TP.HCM rồi tiếp tục đi về phía biên giới Tây Ninh theo “lệnh” qua điện thoại.

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Láng (TP Hà Nội) đã khởi khởi tố 1 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" xảy ra tại số nhà 947 Đê La Thành. Đây là người đã hai lần tự ý đốt rác trên sân thượng trong một ngày, gây cháy lớn, lan sang các hộ dân xung quanh.

Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoại

Vừa lãnh lương đã tiêu sạch, sợ vợ la, gã trai đi cướp điện thoại

Pháp luật - 1 ngày trước

Vừa lãnh lương xong tiêu hết sạch, gã thanh niên hỏi mượn điện thoại của chủ quán cà phê để “gọi cho bạn” rồi giật chiếc iPhone tẩu thoát.

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng từ tài khoản "lạ", nhiều người liền báo công an

Pháp luật - 1 ngày trước

Bất ngờ nhận hàng trăm triệu đồng trong tài khoản từ người lạ, nhiều người dân ở TP Cần Thơ đã chủ động trình báo công an để xác minh và trao trả.

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Công an Hưng Yên khởi tố 'nữ quái' lừa mua đất ruộng, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

Lợi dụng quen biết, Trần Thị Huyền đưa ra thông tin gian dối về khu ruộng lừa nạn nhân đưa tiền nhờ mua hộ, chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Xem nhiều

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Bắt hai phụ nữ bán bé gái 14 tuổi với giá 280 triệu đồng

Pháp luật

GĐXH - Lợi dụng sự nhẹ dạ của bé gái vùng cao, hai đối tượng dụ dỗ nạn nhân vượt biên rồi bán làm vợ ở Trung Quốc với giá 280 triệu đồng.

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật
Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Tiết lộ điều ít biết về Ngân 98 vừa bị bắt khiến mạng xã hội xôn xao

Pháp luật
Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Hai lần đốt rác trên tầng thượng gây cháy lớn tại đường Đê La Thành, 1 đối tượng bị bắt khẩn cấp

Pháp luật
Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

Bị công an rởm thao túng, nam sinh suýt bắt xe từ Hà Nội đến biên giới Campuchia

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top