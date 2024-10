Sao phim 'Sex and the City' 50 tuổi vẫn có làn da căng mướt nhờ cách chăm sóc đơn giản

Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" đảm nhận vai khách mời - nhân vật Catherine trong phim. Sau vai này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như: Spider-Man (2002), Phi vụ rắc rối (2008), Đấu trường sinh tử (2012), Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...