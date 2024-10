Sao phim 'Sex and the City' 59 tuổi có da lẫn dáng 'hack' tuổi nhờ 4 việc làm này

Kristin Davis - sao phim "Sex and the City" ở thời điểm hiện tại không khác nhiều so với trước đây. Không chỉ vẫn giữ được vóc dáng cân đối, Kristin Davis còn khiến dân tình xuýt xoa nhờ nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Thay vì cố chấp níu giữ thanh xuân bằng những phương pháp thẩm mỹ tiêm chất làm đầy hay botox khiến gương mặt đơ cứng, thì hiện tại Kristin Davis đã học cách chấp nhận những dấu hiệu lão hóa tự nhiên. Những dấu hiệu lão hóa này càng giúp Kristin Davis gia tăng thêm vẻ mị lực ở tuổi gần 60..