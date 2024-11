Sao phim 'Sex and the City' 50 tuổi vẫn có vóc dáng nuột nà nhờ chăm làm 4 việc này

Sao phim 'Sex and the City' tuổi 59 mắt giảm nếp nhăn nhờ 2 vật dụng này GĐXH - Kristin Davis - sao phim "Sex and the City" đã 59 tuổi nhưng vẻ ngoài của cô vẫn trẻ trung vì sở hữu 2 vật dụng làm đẹp này.

Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" đảm nhận vai khách mời - nhân vật Catherine trong phim. Sau vai này, Elizabeth cũng tham gia nhiều bộ phim đình đám khác như: Spider-Man (2002), Phi vụ rắc rối (2008), Đấu trường sinh tử (2012), Spider-Man: All Roads Lead to No Way Home (2022)...

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Elizabeth cũng thu hút khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, quyến rũ, đặc biệt là mỗi lần xuất hiện trước truyền thông. Trong buổi ra mắt bộ phim mới của mình vào tháng 8/2024, sao phim "Sex and the City" vẫn gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi dáng người thon thả ở tuổi 50. Để có vóc dáng đẹp, Elizabeth đã chăm chỉ tập luyện thể thao.

1. Sao phim "Sex and the City" chơi quần vợt trong nhiều năm

Elizabeth Banks - sao phim "Sex and the City" cho biết cô đã chơi quần vợt trong nhiều năm và bộ môn này giúp cô cải thiện cả về sức khỏe thể chất lẫn sức khỏe tinh thần.

Sao phim "Sex and the City" là người ưa vận động, rất thích chinh phục các môn thể thao.

Đánh tennis đòi hỏi người chơi phải phối hợp đa cơ quan và thực hiện nhiều chuyển động nhanh với cường độ cao trên sân. Ví dụ như động tác vung vợt giúp vận động các cơ ở cánh tay, vai, lưng và thân. Động tác chạy, nhảy, khom người và di chuyển tại chỗ giúp tác động vào các nhóm cơ ở phần thân dưới. Tennis được đánh giá giống với một bài tập toàn thân. Điều này giúp người chơi đốt cháy nhiều calo và giảm mỡ thừa hiệu quả, từ đó giúp họ duy trì vóc dáng săn chắc, thon gọn.

2. Sao phim "Sex and the City" thích trượt tuyết

Sao phim "Sex and the City" là một người đam mê trượt tuyết. Cô cho biết: "Tôi trượt tuyết rất nhanh nhưng tôi cố gắng kiềm chế vì nếu bị thương hoặc gãy chân do trượt tuyết, tôi sẽ không thể tiếp tục làm việc".

Theo giáo sư y học thể thao và tim mạch Josef Niebauer làm việc tại Đại học Y khoa Paracelsus ở Salzburg, Áo: "Trượt tuyết trên núi cao là một cách tập luyện vừa giúp rèn luyện sức bền vừa giúp tăng sức đề kháng. Bộ môn này có tác động tích cực đến tim, hệ tuần hoàn, cũng như các cơ ngoại biên, đặc biệt là nhóm cơ ở chân".

Elizabeth Banks thích trượt tuyết để duy trì vóc dáng.

3. Sao phim "Sex and the City" thường đi bộ đường dài

Elizabeth Banks thích đi bộ đường dài cùng với chồng hoặc với bạn bè. "Tôi sống ở Los Angeles, nơi thích hợp để đi bộ đường dài. Tôi thường đi bộ khoảng 1 tiếng cùng chồng và không đem theo các con", Elizabeth nói.

Bác sĩ y khoa David Heber, làm việc tại Mỹ cho biết: "Đi bộ đường dài kết hợp với ngắm cảnh thiên nhiên thường xuyên giúp tăng cường sức khỏe cho tim, phổi, giúp cơ bắp của tôi săn chắc, và thư giãn trí óc. Đi bộ đường dài cùng người thân và bạn bè cũng có thể mang lại những lợi ích cho sức khỏe tinh thần, gia tăng mức độ hạnh phúc của mọi người".

Sao phim "Sex and the City" giữ vóc dáng khỏe khoắn ở tuổi 50.





4. Sao phim "Sex and the City" đam mê bộ môn Trapeze

Trapeze là bộ môn đu xà ngang được treo bằng 2 sợi dây ở trên cao, người tập có thể đu tự do hoặc treo ngược người trên không.

"Tôi thích cảm giác treo ngược người và đánh đu ở trên không trung", Elizabeth tiết lộ.