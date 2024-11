Sao phim 'Sex and the City' 51 tuổi da vẫn đẹp nhờ một tinh chất từ loại quả rẻ tiền

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" sinh năm 1973 là một người mẫu, người dẫn chương trình truyền hình và nữ doanh nhân người Đức - Mỹ. Cô là người mẫu Đức đầu tiên trở thành "Thiên thần" của thương hiệu nội y Victoria's Secret.

Heidi Klum - sao phim "Sex and the City" có nhan sắc trẻ đẹp ở tuổi 51.

Sau sự nghiệp người mẫu thành công, Klum trở thành người dẫn chương trình và giám khảo của chương trình truyền hình thực tế Germany's Next Top Model và Project Runway, giúp cô được đề cử giải Emmy năm 2008 và giành giải Emmy năm 2013. Trong tập 2, phần 4 của phim "Sex and the City", Heidi Klum vào vai chính mình, tham dự một show diễn thời trang có sự góp mặt của nhân vật chính Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker).

Sao phim "Sex and the City" hiện đã 51 tuổi nhưng cô vẫn có làn da trẻ đẹp, khỏe khoắn. Để được như vậy, cô đã chăm sóc da bằng 3 bước đơn giản.

1. Sao phim "Sex and the City" thoa dầu dừa dưỡng ẩm

Khi nói đến việc chăm sóc da và cơ thể, Klum giữ mọi thứ đơn giản và tự nhiên vào những ngày không phải làm việc. Nữ siêu mẫu không trang điểm nhiều, để tóc khô tự nhiên và theo tạp chí Us, cô thoa dầu dừa để dưỡng ẩm cho tóc và cơ thể.

Sao phim "Sex and the City" kể với Vogue: "Tôi ngủ nướng, tắm rửa và chăm sóc bản thân bằng mặt nạ. Tôi muốn cấp ẩm lại cho làn da sau tất cả những công sức chúng tôi bỏ ra cho trang phục. Tôi cũng đi làm móng tay và móng chân, vì tôi thường phải cắt ngắn móng tay để hóa trang".

2. Sao phim "Sex and the City" thoa kem chống nắng mỗi ngày

Mẹo chăm da của sao phim "Sex and the city" còn có thoa đủ kem chống nắng mỗi ngày. Heidi Klum thừa nhận với Harper's Bazaar rằng cô lớn lên mà không biết nhiều về kem chống nắng. Cuối cùng, Klum đã đưa kem chống nắng vào thói quen hằng ngày của mình - đặc biệt là khi đi biển.

Cô chịu khó đắp mặt nạ sau khi trang điểm.

3. Sao phim "Sex and the City" hạn chế trang điểm

Sao phim "Sex and the City" - Heidi Klum cảm thấy hạnh phúc khi về nhà và được tẩy trang thoải mái. Cô muốn làn da của mình được sạch sẽ để thoáng lỗ chất lông nhất. Chính vì sợ làn da bị bí nên cô cũng hạn chế trang điểm. Nhờ cách chăm sóc da như vậy nên làn da của Heidi Klum cũng khỏe khoắn và đều màu hơn.